Infor kann Zuwachs im europäischen Retail-Geschäft melden

ID: 1538310

(ots) - Infor (http://www.infor.com/),

führender Anbieter branchenspezifischer Cloud-Lösungen mit frischem

Design, hat heute auf der ShopTalk Europe

(https://shoptalkeurope.com/) in Kopenhagen signifikantes Momentum

für sein europäisches Retail-Geschäft bekanntgegeben. Die Infor

Retail-Applikationen Human Capital Management, konvergierter Handel,

Merchandising, Nachfragesteuerung, Enterprise Asset Management,

Supply Chain Management, Deep Analytics und Risiko und Compliance

haben im Jahr 2017 zu 15 neuen oder erweiterten Beziehungen in ganz

Europa beigetragen.



Infor Retail (http://www.infor.com/industries/retail/) ist eine

Suite von Anwendungen, die darauf ausgelegt ist, Kernaktivitäten,

Managementteams, Gebietsleiter unterwegs im Einsatz und Mitarbeiter

auf eine revolutionäre neue Art und Weise zu unterstützen, die die

Vorteile der neuesten Consumer- und Business-Technologien nutzt:

Mobile, Social und Cloud.



Zu den Europa-Erfolgen zählen Chausport (Teil von JD Sports

Fashion Plc), New Look, MVideo und Direct Wines. Direct Wines, der

weltweit größte Direkthändler für Wein, hat Infor Retail Demand

Management implementiert, um Kundensegmente besser zu verstehen und

präzisere Prognosen sowie höhere Umsätze und Margen zu ermöglichen.



"Wir verwenden Infor Retail Demand Management schon seit einiger

Zeit und haben es auf den neuesten Stand gebracht. Wir sehen

zusätzliche Vorteile durch unsere Partnerschaft mit Infor Retail, da

wir unsere Geschäfte auf eine einzige Plattform für die Kampagnen-,

Angebots- und Sortimentsplanung bringen möchten", sagt David Ives,

Group CIO von Direct Wines. "Der auf drei Jahre angelegte Einsatz,

auf den wir uns gerade festgelegt haben, wird es uns ermöglichen, als

Unternehmen weiter zu wachsen und das Potenzial der Plattform voll

auszuschöpfen".



Chausport, ebenfalls in Europa, hat sich für die Infor CloudSuite



Fashion entschieden, um die Informationssystemfunktionen des

Distributors zu integrieren: vom Einkauf über die Bestandsführung und

Logistik bis hin zum Management der Marktversorgung. Die Lösung

umfasst auch die Lieferung von Produkten, die von den Kunden über

E-Commerce gekauft wurden.



Dominique Dambre, Project Sponsor bei Chausport, stellt fest, "Wir

wollen uns vom Multi-Channel-Player zum Omni-Channel-Distributor

entwickeln, und müssen uns deshalb für eine einzige

Managementplattform mit zentralisierter Datenbank entscheiden. Unter

all den Lösungen, die wir evaluiert haben, konnte Infor uns

demonstrieren, dass Infor CloudSuite Fashion alle wesentlichen

Funktionen aus dem Back-Office und Front-Office abdecken, und, unter

Berücksichtigung der Besonderheiten unseres Unternehmens, integrieren

kann".



Mit Infor sind Einzelhändler in der Lage, die Chancen der großen

jüngsten Investitionen in der Retail-Technologie zu nutzen. Dies

bedeutet schnelle Skalierbarkeit der Geschäftsabläufe auf

wissenschaftlicher Basis und mit prädiktiven Werkzeugen, die dazu

beitragen, der Verbrauchernachfrage stets einen Schritt voraus zu

sein, agil zu bleiben und in der digitalen Umwälzung zu bestehen.



"Wir haben konsequent und offensiv in den Einzelhandel investiert

und es zahlt sich eindeutig aus", so Jason Berry, europäischer

Vice-President Infor Retail. "Von Übernahmen, wie etwa Starmount und

Predictix, bis hin zu den Partnerschaften mit Whole Foods und DSW -

wir haben unseren Branchenfokus voll auf Retail ausgerichtet. Unterm

Strich hat dies in ganz Europa zu einem disruptiven und sofortigen

Ergebnis geführt, aber wir ruhen uns nicht auf diesen Lorbeeren aus.

Wir richten unser Augenmerk jetzt bereits auf die Nachfragesteuerung

und befassen uns mit den Inventarisierungsfragen, die die Branche

quälen. Wir gehen dies durch die Kombination von maschinellem Lernen

und künstlicher Intelligenz mit einer weitergreifenden

Netzwerkperspektive an, was Infor abheben und echte

Next-Generation-Fähigkeiten für den fortschrittlichen Einzelhändler

von heute bereitstellen wird".



Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.infor.com/industries/retail.



Informationen zu Infor



Infor entwickelt industriespezifische Business-Software in der

Cloud. Das Unternehmen hat 16.000 Mitarbeiter und über 90.000 Kunden

in mehr als 170 Ländern. Infor-Software ist für den Fortschritt

konzipiert. Mehr zu Infor erfahren Sie auf www.infor.com



Ansprechpartner für nähere Informationen:

Richard Moore

Infor

+44 121 615 8189

richard.moore(at)infor.com



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/569673/Infor_TMLogo_RGB_15

00px_72dpi_080512.jpg



Original-Content von: Infor, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Infor

Bereitgestellt von: otsDatum: 09.10.2017 - 13:20 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538310Anzahl Zeichen: 5221Kontakt-Informationen:Stadt: Aktuelle Erfolge Hand in Hand mit Investition in neue Technologien zur Innovationsförderung New Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.