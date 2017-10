Auto & Verkehr

SKODA fährt die Stars zur 'Goldenen Henne' (FOTO)

ID: 1538318

(ots) -

- 'Goldene Henne' wird am 13. Oktober in Leipzig verliehen

- Zum 23. Mal werden herausragende Künstler mit dem Publikumspreis

ausgezeichnet

- SKODA macht die Preisverleihung mit einem exklusiven

Shuttleservice mobil



Mehr als 4.500 Gäste werden in der Leipziger Messe live verfolgen,

wer in diesem Jahr mit der 'Goldenen Henne' ausgezeichnet wird. Zum

23. Mal wird Deutschlands größter Publikumspreis an bekannte Größen

in den Kategorien Schauspiel, Entertainment, Musik und Sport

überreicht. Besonders gewürdigt werden die Henne-Namensgeberin Helga

'Henne' Hahnemann, die in diesem Jahr 80 Jahre alt werden würde, und

das Musiklabel Amiga, das seinen 70. Geburtstag feiert. SKODA fährt

die Stars als Mobilitätspartner mit einem exklusiven Shuttleservice

am Galaabend zum roten Teppich.



Heiß begehrt ist die 'Goldene Henne' unter den Stars in

Deutschland: Zum 23. Mal wird sie am 13. Oktober in Leipzig

verliehen. In vier Kategorien - Schauspiel, Entertainment, Musik und

Sport - wird der Preis an Berühmtheiten überreicht, die sich durch

herausragende Leistungen verdient gemacht haben. Neben dem 70.

Geburtstag des Musiklabels Amiga wird insbesondere die 1991

verstorbene Helga 'Henne' Hahnemann gewürdigt. In diesem Jahr wäre

die Berliner Entertainerin und Henne-Namensgeberin 80 Jahre alt

geworden. Moderiert wird die Gala erneut von Kai Pflaume, der mit den

40 Nominierten eine Vielzahl von Stars begrüßen kann. So können sich

etwa das Schauspielduo Heiner Lauterbach und Senta Berger, der

Fernsehkoch Horst Lichter, die Kultband 'Die Toten Hosen' und

Weltklasse-Fußballer Toni Kroos Hoffnungen auf eine Auszeichnung

machen. Über die Gewinner entscheiden die Leser der Zeitschrift

'SUPERillu' und die Zuschauer des MDR-Fernsehens sowie des Rundfunks

Berlin-Brandenburg: Sie konnten im Vorfeld für ihren Favoriten



abstimmen. Als Hauptpreis für die Teilnehmer der Abstimmung wird ein

SKODA OCTAVIA COMBI verlost. Die tschechische Traditionsmarke

unterstützt die Veranstaltung auch in diesem Jahr als

Mobilitätspartner und fährt die Stars mit stilvollen SKODA

SUPERB-Limousinen zur Preisverleihung.



Zu der Gala kommen die prominenten Gäste daher im exklusiven

VIP-Shuttleservice. Der SKODA SUPERB wird mit seinem ausdrucksstarken

Design zu einem Blickfang auf den Straßen von Leipzig. Die dritte

Generation der Mittelklasselimousine ist dynamisch elegant, sportlich

und punktet mit scharf gekennzeichneten Linien: So überzeugt das

Flaggschiff mit markanter Formensprache. Dank des größten Innen- und

Kofferraums beeindruckt der SUPERB zudem mit dem besten Raumangebot

seiner Klasse. Überdies erreicht das Mittelklassemodell dank

zahlreicher Innovationen in den Bereichen Sicherheit, Konnektivität

und Umwelt eine neue Dimension. Dass der SUPERB der cleverste SKODA

der Unternehmensgeschichte ist, verdankt er den insgesamt 29 'Simply

Clever'-Details wie etwa einem Tablet-Halter im Fond oder

mechanischen Sonnenschutzrollos für die hinteren Seitenscheiben. Die

Variabilität im Innenraum erhöht sich durch die Möglichkeit, den

Beifahrersitz und - vom Kofferraum aus - auch die Rücksitzlehne

umzuklappen. Mit über 250.000 produzierten Fahrzeugen seit dem

Marktstart 2015 zählt der SUPERB zu den erfolgreichsten Fahrzeugen

der automobilen Mittelklasse.



Die Verleihung der 'Goldenen Henne' ist eine der vielen

renommierten Veranstaltungen aus Film, Kunst und Musik, bei denen

SKODA in diesem Jahr als Mobilitätspartner unterwegs ist. Dazu zählen

beispielsweise die ECHO-Musikpreise, das Filmfest Hamburg und der

Medienpreis der Kindernothilfe.







Pressekontakt:

Christoph Völzke

Social Media und Lifestyle

Tel. +49 6150 133 122

E-Mail: christoph.voelzke(at)skoda-auto.de



Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Skoda Auto Deutschland GmbH 17-33-la-01-tow-goldene-henne-skoda-shuttle-limousine-weiss

Bereitgestellt von: otsDatum: 09.10.2017 - 13:33 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538318Anzahl Zeichen: 4291Kontakt-Informationen:Stadt: Leipzig/Weiterstadt Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.