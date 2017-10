Transport - Logistik

RideCell stellt mit derÜbernahme von Auro und dem Start seiner autonomen Betriebsplattform die erste vollständig autonome neue Mobilitätslösung vor

(ots) - RideCell

(https://www.ridecell.com/), (TM) Inc., der weltweit führende

Anbieter von Plattformen für Carsharing und Fahrgemeinschaften, hat

heute die Übernahme aller Gesellschaftsanteile von Auro

(http://auro.ai/), einem Entwickler von autonomen Fahrzeugen mit Sitz

in Kalifornien bekanntgegeben. RideCell gab außerdem die öffentliche

Verfügbarkeit seiner autonomen Betriebsplattform bekannt, die bereits

erfolgreich in autonomen Pilotprogrammen eingesetzt wird. Mit diesen

beiden Initiativen bietet RideCell jetzt die erste vollständig

autonome neue Mobilitätslösung, die fahrerlose Shuttle-Dienste auf

Abruf für Umgebungen mit niedrigen Geschwindigkeiten und auf

Privatstraßen ermöglicht.



Die Übernahme von Auro wird das Know-how zur Beschleunigung der

Fähigkeiten der autonomen Betriebsplattform von RideCell liefern. Das

Auro-Team wird als die Abteilung für autonomes Fahren bei RideCell

integriert. RideCell wird durch die Eingliederung der mit den

Funktionen von Auro versehenen fahrerlosen Shuttles in Umgebungen mit

privaten Straßen die Möglichkeit haben, ihre autonome

Betriebsplattform ausgiebig in realen Umgebungen zu testen. RideCell

wird weiterhin mit führenden Unternehmen für autonomes Fahren

zusammenarbeiten, um ihre Plattform den führenden fahrerlosen

Fahrzeugen auf der Welt für die automatisierte Verwaltung ihrer

operativen Aufgaben wie Reinigung, Auftanken und Notfallsituationen

zur Verfügung stellen.



"Die Übernahme von Auro und die Einführung unserer autonomen

Betriebsplattform stellen die nächste Phase unserer Strategie zur

Bereitstellung einer vollständigen autonomen Lösung für

RideCell-Kunden dar", sagte Aarjav Trivedi, CEO von RideCell. "Wir

können unseren autonomen Kunden jetzt sogar noch mehr Wert bieten und

heute Anbietern im Mobilitätsbereich dabei helfen, neue

Carsharing-Dienste, Fahrgemeinschaften und Shuttle-Dienste auf Abruf



zu starten, die zusätzliche fahrerlose Fahrzeuge aufnehmen können,

ohne dass die zugrundeliegende Plattform geändert werden muss. Die

Übernahme ermöglicht es, heute einen erprobten autonomen

Shuttle-Dienst in Umgebungen wie Firmen- und Universitätsgeländen zu

starten.



Auro-Übernahme



Die autonome Technologie von Auro ist die führende fahrerlose

Plattform für Einsätze mit niedriger Geschwindigkeit. Auro hat

Partnerschaften mit Shuttle-Herstellern, um führenden Plattformen für

Elektrofahrzeuge im Bereich Shuttle- und Nachbarschaftsfahrzeuge

fahrerlose Funktionen hinzuzufügen. Diese Shuttles können Personen

sicher auf Universitätsgeländen, in Freizeitparks, in Ferienanlagen,

in Gewerbegeländen und Seniorensiedlungen transportieren.



Private Umgebungen mit wenig Verkehr und Straßen mit geringen

Geschwindigkeiten bieten die perfekte Umgebung für den Einsatz von

fahrerlosen Fahrzeugen. Shuttles mit Auro-Funktionen waren unter den

ersten fahrerlosen Shuttles, die täglich auf dem Gelände der

Santa-Clara-Universität in Betrieb waren, und haben bereits für

Tausende von Passagieren für sicheren Transport gesorgt.



"Die Technologie von fahrerlosen Shuttles mit Auro-Funktionen wird

zusammen mit der Mobilitätsplattform auf Abruf von RideCell

Universitätsgeländen und anderen privaten Umgebungen dabei helfen,

unter Beweis zu stellen, dass fahrerlose Fahrzeuge ein integraler

Bestandteil einer städtischen Transporterfahrung von heute sein

können anstatt nur einer kurzen Demo für eine feste Route", sagte

Nalin Gupta, CEO von Auro. "Wir freuen uns sehr über den

Zusammenschluss mit RideCell, da wir nun noch größere Schritte im

Bereich fahrerlose neue Mobilität unternehmen können."



Auro wurde im Jahr 2013 von Roboteringenieuren des Indian

Institutes of Technology und der Carnegie Mellon University

gegründet, die seit 2011 an fahrerlosen Fahrzeugen zusammengearbeitet

hatten und wird von Investoren wie Y Combinator und Motus Ventures

gestützt.



Die autonome Betriebsplattform von RideCell



RideCell gab außerdem die Verfügbarkeit seiner neuen autonomen

Betriebsplattform bekannt. Die Plattform wurde dazu entwickelt, die

Fahrzeug- und Betriebsverwaltung für autonome Flotten zu

automatisieren.



Die Plattform stellt autonomen Fahrzeugflotten alle Informationen

zur Verfügung, damit sie ihre eigenen operativen Aufgaben in

routinemäßigen und in Notfallsituationen verwalten können. Die

Plattform kann autonome Fahrzeuge für Wartungsaufgaben zu

Betriebsdepots lotsen und Wartungsfahrzeuge zu den fahrerlosen

Fahrzeugen leiten, damit routinemäßige Aufgaben wie die Reinigung

erledigt werden können sowie in Ausnahmesituationen Unterstützung auf

Abruf zur Verfügung gestellt werden kann. Die Plattform automatisiert

außerdem den Zugang zu Fahrzeugen, damit Wartungspersonal in das

Fahrzeug gelangen kann. Weiterhin automatisiert die Plattform die

Berichterstellung für autonome Compliance- und Risikodaten.



Die heutige Ankündigung festigt RideCells Position als führendes

Unternehmen für neue Mobilität mit einer Plattform, die von neuen

Mobilitätsdiensten mit und ohne Fahrer reicht.



Informationen zu RideCell:



RideCell hat es sich zum Ziel gesetzt, neue Mobilitätsbetreiber,

einschließlich Erstausstatter (OEMs), Mietwagenfirmen,

Automobilclubs, Städte, Transportunternehmen, Händlergruppen und

private Flotten dabei zu unterstützen, die Nutzung ihrer eigenen

Fahrgemeinschaften und Carsharing-Dienste zu starten, zu erweitern

und zu maximieren. Das in San Francisco ansässige Unternehmen bietet

eine intelligente Softwareplattform mit neuen Mobilitätsdiensten wie

Carsharing, Fahrgemeinschaften und autonomes Flottenmanagement.

End-to-End-Integration und Automatisierung erhöhen die

Markteinführungszeit, wodurch RideCell-Kunden Mobilitätsdienste rasch

lancieren, effizient betreiben und den Umsatz bei mehr Wachstum

erhöhen können. RideCell wurde im Jahr 2009 gegründet, hat bereits

für 20 Millionen Fahrgelegenheiten gesorgt und verfügt über ein Team

von mehr als 100 Fachleuten in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien

und Australien. Das Unternehmen unterstützt jetzt neue

Mobilitätsangebote, unter anderem für ReachNow von BMW, OMNI von VW

und den Carsharing-Dienst GIG des US-amerikanischen Automobilclubs

AAA. Außerdem unterstützt RideCell dynamische Shuttle-Dienste für

Hochschulgelände wie beispielsweise Georgia Tech, UC Berkeley und

UCSF sowie 3M und Transportunternehmen wie SouthWest Transit.



©2017 RideCell ist eine eingetragene Marke von RideCell, Inc.

Andere Marken sind möglicherweise Warenzeichen ihres/r jeweiligen

Inhaber/s. Die dargelegten Informationen können ohne vorherige

Ankündigung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten.







