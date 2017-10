Finanzwesen / Börse & Aktien

EANS-Adhoc: Semperit AG Holding / Operative Ergebnisentwicklung deutlich

schwächer als erwartet

ID: 1538321

(ots) - --------------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------



Unternehmen

09.10.2017



Wien - Der Vorstand ist heute im Zuge einer Ergebnisbesprechung zur

Schlussfolgerung gelangt, dass die Ergebnissituation der Semperit Gruppe im

zweiten Halbjahr 2017 operativ unter den Erwartungen bleiben wird. Das operative

Ergebnis ist vor allem durch die Volatilität der Rohstoffpreise sowie die

operativen Herausforderungen insbesondere in den Segmenten Sempermed und

Sempertrans belastet.



Im Vergleich zum bereinigten operativen EBIT des ersten Halbjahres 2017 in Höhe

von 6 Mio. EUR ist für das dritte und vierte Quartal 2017 auf derzeitiger Basis

keine wesentliche Verbesserung aus dem operativen Geschäft zu erwarten.



Aufgrund der aktuellen Situation hat der Vorstand einen umfangreichen Analyse-

und Strategieprozess beschlossen, der voraussichtlich im zweiten Quartal 2018

abgeschlossen sein und in diesem Zeitraum zu laufenden Aufwendungen führen wird.

Daran anschließend startet der daraus resultierende Transformationsprozess.



Fortlaufende und potenziell neue Maßnahmen zur Erhöhung der Rentabilität und zur

Stärkung der Bilanzstruktur stehen unverändert ganz oben auf der Agenda des

Vorstands. Daher können weitere erhebliche Einmalbelastungen neben den bereits

gesetzten und teilweise noch in Umsetzung befindlichen Schritten auch in den

nächsten Quartalen nicht ausgeschlossen werden.



Bedingt durch die angeführten Entwicklungen bleibt der Ausblick für die nächsten

Quartale ausgesetzt.









Rückfragehinweis:

Monika Riedel

Group Head of Communications & Sustainability



+43 676 8715 8620

monika.riedel(at)semperitgroup.com



Stefan Marin

Head of Investor Relations

Tel.: +43 676 8715 8210

stefan.marin(at)semperitgroup.com



www.semperitgroup.com



Ende der Mitteilung euro adhoc

--------------------------------------------------------------------------------



Emittent: Semperit AG Holding

Modecenterstrasse 22

A-1030 Wien

Telefon: +43 1 79 777-210

FAX: +43 1 79 777-602

Email: stefan.marin(at)semperitgroup.com

WWW: www.semperitgroup.com

ISIN: AT0000785555

Indizes: WBI, ATX PRIME, ATX GP

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch



Original-Content von: Semperit AG Holding, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Semperit AG Holding

Bereitgestellt von: otsDatum: 09.10.2017 - 13:28 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538321Anzahl Zeichen: 2977Kontakt-Informationen:Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.