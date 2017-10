CAD-Details und Baudetails Hochbau Premium von WEKA MEDIA

Bau & Immobilien

(firmenpresse) - Details zu entwickeln, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Das Resultat ist mit einem hohen Haftungsrisiko verbunden. Mit dieser aktuellen, sicheren und umfassenden Detaildatenbank vermeidet der Planer das Risiko, steigert seinen wirtschaftlichen Erfolg und spart Zeit. Die Details liegen in den aktuellen Dateiformaten PDF, DWG und DXF vor und können in alle gängigen CAD-Programme importiert werden. Über die einfache Suche nach Bauteil, Material oder Anforderung kommt der Planer schnell zum gewünschten Detail. Durch die normengerechte Darstellung analog DIN 1356-1 ist das Werk leicht lesbar und übersichtlich strukturiert.



Dieses Kombiprodukt, bestehend aus CD-ROM und Praxishandbuch inkl. digitaler Fassung, ist für jedes Planungsbüro die ideale Unterstützung für die gesamte Werk- und Detailplanung. Alle Details sind regelkonform, praxiserprobt und als Planungsgrundlage maßstabsgerecht abgedruckt. Zusätzlich bietet das umfassende und bewährte Praxishandbuch auf über 1.700 Seiten kompetente Hilfe zur Baukonstruktion. In den nach DIN 276 strukturierten Kapiteln werden die statischen, bauphysikalischen und konstruktiven Anforderungen an alle Bauteile praxisgerecht erläutert. Alle Konstruktionen entsprechen den aktuellen Vorgaben aus der Normung, dem Baurecht sowie dem Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz. Die neuen Abdichtungsnormen sind bereits berücksichtigt. Sie betreffen die Themen Gründung, Außenwände, Innenräume und Dächer. Architekten und Ingenieuren wird mit diesem Buch ein wichtiges Arbeitsmittel an die Hand gegeben. Die Inhalte des Praxishandbuchs stehen zusätzlich als digitale Ausgabe zum Nachlesen jederzeit online zur Verfügung.



Titel:CAD-Details und Baudetails Hochbau Premium

ISBN 978-3-8111-0153-1

Umfang:CD-ROM mit ca. 500 Details in den CAD-Formaten DWG, DXF und PDF

Loseblattwerk DIN A4, über 1.700 Druckseiten + digitaler Ausgabe

Preis:349 € netto, zzgl. Versandkosten

Herausgeber:Prof. Dr.-Ing. Rudolf Lückmann



Autoren: Dipl.-Ing. Arch. (FH) Franziska Pietryas



Über WEKA MEDIA:

Die WEKA MEDIA GmbH & Co. KG ist einer der führenden Anbieter von multimedialen Fachinformationslösungen im Business-to-Business- und Business-to-Government-Bereich. Das Unternehmen bietet Produkte und Services mit einem hohen Nutzwert. Das Spektrum reicht von Software-, Online- und Printprodukten und einer modular aufgebauten, internetbasierten Großkundenlösung bis hin zu E-Learning-Angeboten, Seminaren, Fachtagungen und Kongressen. Das Produktportfolio wendet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Produktion und Konstruktion, Arbeitssicherheit und Brandschutz, Umwelt und Energie, Management und Finanzen, Qualitätsmanagement, Behörde, Bauhandwerk, Architektur und betriebliche Mitbestimmung sowie Datenschutz.



WEKA MEDIA ist ein Unternehmen der europaweit tätigen WEKA Firmengruppe. Die unter dem Dach der WEKA Firmengruppe geführten Medienunternehmen beschäftigen über 1500 Mitarbeiter und erwirtschafteten 2016 einen Umsatz von rund 241 Millionen Euro.



Weitere Informationen und Bildmaterial:

WEKA MEDIA GmbH & Co. KG, Stefan Thönges

Römerstraße 4, 86438 Kissing, Fon 08233.23-9116, stefan.thoenges(at)weka.de, www.weka.de/presse



