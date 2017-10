Politik & Gesellschaft

Politiker im Speakercheck: Experten für Wirkung, Sprache und öffentliche Auftritte werfen einen Blick auf den österreichischen Wahlkampf

ID: 1538349

German Speakers Association German Speakers Association

(firmenpresse) - (Wien) Die rot-schwarze Regierungskoalition in Österreich ist zerbrochen, nun stehen Neuwahlen für den Nationalrat an. Jetzt zählt jedes Wort, jede Geste und jedes noch so kleine Mienenspiel. Wessen Performance überzeugt, wer fällt durch? Das beurteilen ab sofort Experten des GSA Chapters Österreich in Punkto Führung, Verhalten, Wirkung, Sprache und Performance.







Bis zur Nationalratswahl am 15. Oktober 2017 wird regelmäßig ein österreichischer Experte aus dem Kreise der German Speakers Association, dem führenden Berufsverband für professionelle Redner, Trainer und Coaches im deutschsprachigen Raum, in einem kurzen Video den Wahlkampf und den aktuellen Auftritt eines Spitzenpolitikers in der Alpenrepublik analysieren. Im Fokus der Aktion "Politiker im Speakercheck" steht dabei vorrangig die Performance der Wahlkampfakteure, eine Wahlempfehlung werden die Experten nicht abgeben. Was sind die Faktoren eines guten Auftritts? Wenn sie jemand kennt, dann die Profis im Speaking-Business: Sie analysieren u.a. Rhetorik, Mienenspiel, Wirkung, Stil, Profil und Image der Hauptakteure der Nationalratswahl, beantworten Fragen wie: Worum geht es bei der Wahl? Welche Werte haben die Parteien und deren Spitzenkandidaten? Was vermissen wir im aktuellen Wahlkampf? Welche Tugenden sind für erfolgreiche Veränderung in der Politik erforderlich? Warum fliegen im Wahlkampf gerade die Fetzen? Wie ist das "dirty campaigning" zu erklären, das die heiße Phase des Wahlkampfes beherrscht?







Mit dabei sind unter anderem Liss Heller, Expertin für werteorientierte Unternehmensführung und Präsidentin des Chapter Österreich der GSA; Christian Oberleiter, Experte zum Thema Veränderung; Verhaltensbiologe Gregor Fauma; Gabriele Hochwarter, Expertin für Selfembodiment; Elisabeth Motsch, Expertin für Persönlichkeit und Wirkung und Maria Auer, Expertin für Selbstführung.



Veröffentlicht werden die kurzweiligen und pointierten Videos ab sofort auf dem YouTube-Kanal der GSA.









Liss Heller über das Format: "In einem Wahlkampf, der so spannend und hochbrisant ist wie nie, möchten wir als professionelle Vortragsredner den Blick der Wählerinnen und Wähler erweitern auf grundsätzliche Fragen zum Thema Wahl und Wahlkampf und zeigen, wieviel Taktik und Kalkül, aber vor allem auch harte Arbeit hinter den öffentlichen Auftritten eines Politikers stecken."







Weitere Information zur German Speakers Association finden Sie auf www.germanspeakers.org, zum Chapter Österreich auf www.germanspeakers.org/at.

Die German Speakers Association e.V. ist der führende Berufsverband für professionelle Redner, Trainer und Coaches im deutschsprachigen Raum. Über den Dachverband Global Speakers Federation (GSF) ist die GSA mit über 5.000 Experten im Netzwerk weltweit verbunden. Sie vereint Experten der verschiedenen Sparten, die eines gemeinsam haben: die Wissensvermittlung an ein Publikum. Mit der GSA wurde ein Berufsverband für professionelle Speaker geschaffen, um von den Besten zu lernen, Ideen und Erfahrungen auszutauschen sowie dem Wert der Rede in der Gesellschaft Anerkennung zu verschaffen.

PS:PR Agentur für Public Relations GmbH

Laura Krüppel

Grimmelshausenstr. 25

50996 Köln

office(at)pspr.de

+49 (0)221 77 88 98-0

http://www.pspr.de



Weitere Pressemitteilungen von German Speakers Association e.V.

Bereitgestellt von: AdenionDatum: 09.10.2017 - 15:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538349Anzahl Zeichen: 2994Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Klaus DombrowskiStadt: München Telefon: +49 (0)89 21 54 872-0Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.