Heilbronner Stimme: Linken-Chef Riexinger: Unionskompromiss ist grundgesetzwidrig -

"Aussetzen von Familiennachzug erschwert Integration" - "Union hofiert die AfD"

(ots) - Der Parteivorsitzende der Linken, Bernd

Riexinger, hat den Unionskompromiss zur Zuwanderung als rechtswidrig

kritisiert. "Die Obergrenze, die die Union über das Wochenende

festgelegt hat, ist ein Verstoß gegen die Europäische

Menschenrechtskonvention. Dieser willkürliche Richtwert ist rein

ideologisch und auch mit dem Recht, als Familie zusammenzuleben,

nicht vereinbar und demnach grundgesetzwidrig", sagte Riexinger der

"Heilbronner Stimme" (Dienstag)



Das Aussetzen des Familiennachzuges erschwere das gelingen von

Integration. "Es ist allgemein bekannt, dass die von der Union so

vehement geforderte Integration der Menschen, die zu uns kommen, viel

besser garantiert werden kann, wenn die Familien zusammengeführt

werden", sagte Riexinger. "Die Union perfektioniert hier auf die

perfideste Art und Weise ihren Rechtsruck. So bekämpft man die AfD

nicht, so hofiert man sie."







Original-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell



Datum: 09.10.2017