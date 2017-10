Wirtschaft (allg.)

Mit einer Feierstunde in Bonn hat der Präsident der

Generalzolldirektion, Uwe Schröder, am 9. Oktober 2017 die besten

Absolventinnen und Absolventen des Abschlussjahrganges 2017 für den

mittleren und gehobenen Zolldienst geehrt.



Die zwanzig Frauen und Männer haben ihr Studium oder ihre

Ausbildung zum 1. August 2017 mit der Bestnote "Sehr gut"

abgeschlossen und haben erst vor wenigen Wochen ihren Dienst in

verschiedenen Dienststellen in ganz Deutschland aufgenommen.



Generalzolldirektor Uwe Schröder überreichte den Jahrgangsbesten

als Anerkennung die Gedenkmünze der Generalzolldirektion.



Schröder dazu: "Der Zoll ist für gute Leistungen und gute Arbeit

bekannt - immer und überall. Sie sind mit Ihren Abschlussnoten noch

ein Stück darüber hinausgegangen und haben Spitzenleistung bewiesen.

Ihr Engagement und Ihr Ehrgeiz zeichnen Sie aus und darauf können wir

alle, aber Sie im Besonderen, stolz sein."



Die Top-Absolventinnen und Top-Absolventen gehören zu einem

großen Ausbildungsjahrgang von insgesamt 294 Studierenden des

gehobenen Dienstes und 799 Laufbahnabsolventen des mittleren

Dienstes.



Der Zoll ist einer der größten Arbeitgeber im Bereich des

öffentlichen Dienstes mit insgesamt fast 40.000 Bediensteten.

Jährlich stellt der Zoll rund 1.400 neue Anwärter/innen für den

gehobenen und mittleren Dienst ein. Die Ausbildung für den mittleren

Zolldienst dauert zwei Jahre und das Studium für den gehobenen

Zolldienst dauert drei Jahre.



Mehr über den Zoll erfahren Sie unter www.zoll.de und mehr über

die Ausbildung beim Zoll unter www.talent-im-einsatz.de.







