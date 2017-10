Energie & Umwelt

Delta steht dem e-Mobilitätssektor mit seinem auf der EVS30 2017 vorgestellten Portfolio an Ladelösungen für Elektrofahrzeuge zur Seite

(PresseBox) - Delta, eines der weltweit führenden Unternehmen für Energie- und Wärmemanagement kündigte heute an, dass es sein vielseitiges Angebot an Ladelösungen für Elektrofahrzeuge auf dem Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS30) 2017 präsentieren wird. Das oben angesprochene Angebot umfasst die ultraschnellen 150kW Gleichstromladestationen für Elektrofahrzeuge in ihrer unvergleichlichen 4in1 Konfiguration, sprich es können gleichzeitig vier Elektrofahrzeuge geladen werden. Diese Fähigkeit kommt insbesondere den Eigentümern von Stromzapfsäulen zugute, die mit den derzeit schnell wachsenden Verkaufszahlen an Elektrofahrzeugen in den wichtigsten europäischen Ländern konfrontiert sind. Andere vielseitige, im Hinblick auf ein effizienteres Laden von Elektrofahrzeugen konzipierte wandmontierte Gleichund Wechselstromladegeräte sowie die neue Power Bank für Elektrofahrzeuge vervollständigen unser auf der Messe präsentiertes Angebot an Lösungen.



Jackie Chang, Präsident & Generaldirektor von Delta in Europa, im Mittleren Osten und in Afrika (EMEA), bemerkt hierzu, "Delta nutzt seine Erfahrung in hocheffizienter Leistungselektronik und Energie sparenden Lösungen, um sich den Elektrofahrzeugherstellern und Stromzapfsäulenbetreibern als hochkompetenten Partner zur Verfügung zu stellen. Allgegenwärtige, bedienungsfreundliche und wirtschaftlich tragbare Ladestationen für Elektrofahrzeuge sind für die breite Einführung der e-Mobilität unabdingbar. Die überlegene Ladegeschwindigkeit, Energieeffizienz und Vielseitigkeit unserer Ladestationen für Elektrofahrzeuge befeuern die e-Mobilität in den Schlüsselregionen der Welt, weil Eigentümer und Betreiber der Standorte den von uns gebotenen Mehrwert anerkennen."



Zu den bekanntesten, auf der EVS30 vorgestellten Ladelösungen für Elektrofahrzeuge von Delta gehören:



- Die ultraschnelle 150 kW Gleichstrom Ladestation für Elektrofahrzeuge ist die Klassenbeste mit vier Ladeanschlüssen (CCS, CHAdeMO und zwei Wechselstromanschlüsse vom Typ 2), die gleichzeitig vier Elektrofahrzeuge laden kann. Sie weist zudem die dynamische Leistungsverzweigungsfunktion auf, so dass die gesamte verfügbare Stromleistung einem einzigen Elektrofahrzeug zugeführt werden kann, diese aber automatisch aufgeteilt wird, sobald weitere Elektrofahrzeuge angeschlossen werden. Stromzapfsäulenbetreiber können von der modularen Leistungsarchitektur profitieren, indem sie mit einer geringen Investition einsteigen, um dann allmählich die Kapazität bis auf 150 kW auszubauen. Eine mit diesem Modell unterstützte Ladestation in Rättvik, Schweden, gewann den vom ELBIL Sverige ausgelobten "Charging Station of the Year in Sweden 2016" Preis.





- Die überlegene Vielseitigkeit der 25kW DC-Wandladestation für Elektrofahrzeuge rührt von ihrem modularen Leistungskonzept, das eine einfache und kosteneffiziente Montage des tatsächlich leichtgewichtigen Kastens, gefolgt von der Integration ihrer Versorgungsmodule mit einer 94%-Spitzeneffizienz, ermöglicht. Der anschließende Wartungsprozess profitiert auch von dieser Eigenschaft. Dieses System, das die 40kWh des 2018 auf dem Markt erscheinenden Nissan Leaf in weniger als 90 Minuten bis auf 80% wird aufladen können und duale CCS/CHAdeMO Anschlüsse bietet, ist für Stromzapfsäulen von Geschäftsgebäuden, Parkplätzen, Flottenladesystemen und Tankstellen geeignet.



- Delta's AC Mini Plus EVSE (EV Supply Equipment) eignet sich ideal für Wohn- und Bürogebäude, weil es sich im schicken, ergonomischen Design mit einer maximalen Ausgangsleistung von 7,4 kW präsentiert und der IEC 62196-2 Typ-2 Norm für Fahrzeugsteckvorrichtungen entspricht. Dieses System zeichnet sich durch benutzerfreundliche Eigenschaften, wie RFID Authentifizierung und Netzwerkkonnektivität (OCPP), sowie durch sein der Schutzklasse IP55 / IK08 entsprechendes (vandalensicheres) Gehäuse aus.



- Die neue Power Bank für Elektrofahrzeuge, mit eingebetteter und skalierbarer Batterieenergiespeichertechnik, wurde für die Unterstützung der schnellen EV-Ladeinfrastruktur im Hinblick auf niedrigere Betriebskosten und höhere Effizienz konzipiert, indem sie den Strom außerhalb der Spitzenverbrauchszeiten aus dem Netz in Batterien speichert. Dieses System bietet sowohl Lithiumionen-Batterien als auch Bleiakkumulatoren mit einer Nennkapazität von 100kWh bis 300 kWh mit einer Umwandlungseffizienz bis zu 96% in einem 10 Fuß großen Container der Staubund Spritzwasserschutzklasse IP54.



Die Besucher finden die Ladelösungen für Elektrofahrzeuge von Delta in Halle 1 am Stand F61 auf der EVS30 2017 in Stuttgart vom 9. bis zum 11. Oktober.



Delta, 1971 gegründet, ist weltweit führend im Energie- und Wärmemanagement und spielt in verschiedenen Erzeugnisbereichen wie z.B. der Industrieautomation, bei Anzeigesystemen und in der Netzwerktechnik eine wichtige Rolle. Das Unternehmensleitbild - "Innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft" - konzentriert sich auf die Lösung der wichtigsten Umweltprobleme, so z.B. den weltweiten Klimawandel. Als Anbieter energiesparender Lösungen und Kernkompetenzen bei Leistungselektronik und innovativer Forschung und Entwicklung ist Delta in den Geschäftsbereichen Leistungselektronik, Automatisierung und Infrastruktur tätig. Die Delta-Gruppe hat über 163 Vertriebsbüros, 64 Forschungs- und Entwicklungszentren und 39 Produktionsbetriebe auf der ganzen Welt.



Seit der Gründung hat Delta viele internationale Preise und große Anerkennung für seine unternehmerischen Erfolge, innovative Technologie und soziale Verantwortung erhalten. Ab 2011 war Delta 7 Jahre in Folge gewähltes Mitglied im Dow Jones Nachhaltigkeitsindex (DJSI World). 2016 wurde Delta von CDP (dem ehemaligen Carbon Disclosure Project) aus 5.800 großen Unternehmen ausgewählt und für seine führende Rolle bei Klimaschutzmaßnahmen ausgezeichnet.



Weitere Auskünfte bezüglich Delta finden Sie auf www.deltaww.com und www.delta-emea.com





