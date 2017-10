Auto & Verkehr

Würth Elektronik eiSos und Audi fahren elektrisch in die Zukunft

ID: 1538371

(PresseBox) - Würth Elektronik eiSos ist seit der ersten Stunde Technologiepartner des von ABT Sportsline gegründeten Formel-E-Rennteams. Nun ist es offiziell: Nach der Übernahme des Teams um FIA-Formel-E-Weltmeister Lucas di Grassi durch Audi wird Würth Elektronik eiSos Technologiepartner des neuen Teams namens Audi Sport ABT Schaeffler sein. Den Partnerschaftsvertrag unterzeichneten Dieter Gass, Motorsportchef der AUDI AG, sowie die Geschäftsführer Oliver Konz, Thomas Schrott und Alexander Gerfer von Würth Elektronik eiSos am 27. September 2017 im Rahmen der exklusiven Teampräsentation des ersten rein elektrischen Rennwagens des Premiumherstellers in Neuburg.



Audi Sport übernimmt den Startplatz von ABT Sportsline. Das Team aus dem Allgäu ist seit Gründung der Elektrorennserie erfolgreich in der Formel E präsent und betreut künftig als operatives Einsatzteam die Audi-Rennwagen. Audi Sport ABT Schaeffler startet am 2./3. Dezember 2017 in Hongkong in die vierte Saison der Formel-E-Rennserie. Die Würth Elektronik eiSos Gruppe prägt auch weiterhin als Technologiepartner den Erfolg des Teams mit. Der Vertrag mit Audi hat eine Laufzeit bis 2021.



?Unsere Leidenschaft für die Formel E sowie unsere technologische Unterstützung für einen Teamerfolg sind von Saison zu Saison gewachsen. Mit dem Rennevent in Berlin und dem Weltmeisterschaftstitel unseres Fahrers Lucas di Grassi hat diese Begeisterung einen neuen Höhepunkt erreicht?, sagt Alexander Gerfer, CTO der Würth Elektronik eiSos Gruppe. ?Mit dem Einstieg des ersten deutschen Automobilherstellers Audi bekommt die Formel E als Innovationstreiber für eMobility jetzt den entscheidenden ?Boost?. Wir sind stolz und glücklich, als Technologiepartner Teil dieser spannenden Entwicklung zu sein?, sagt Oliver Konz, CEO der Würth Elektronik eiSos Gruppe. Audi, Tochterunternehmen von Volkswagen, und Würth Elektronik eiSos, ein Unternehmen der Würth-Gruppe, passen hervorragend zusammen. Beide Unternehmen stehen für visionäres Denken, wegweisende Konzepte und für zukunftsorientierte Technologien.





?Ich freue mich, dass Würth Elektronik eiSos die bestehende erfolgreiche Partnerschaft verlängert hat und sich in unser Projekt weiter einbringt?, sagt Dieter Gass, Motorsportchef der AUDI AG.



Starke Partner



Audi ist seit der ersten Formel-E-Saison im Jahr 2014 Namensgeber des Teams und stellte mit dem Brasilianer Lucas di Grassi einen seiner Werksfahrer zur Verfügung. Lucas di Grassi hat die Saison mit dem Formel-E-Meisterschaftstitel gekrönt. Daniel Abt werden aufgrund seiner Leistungen in der kommenden Saison gute Chancen eingeräumt, unter die Top-5-Fahrer zu kommen. Im Gesamtschnitt aller Rennen von Saison 1 bis 3 war ABT Schaeffler Audi Sport mit 24 Podiumsplätzen in 33 Rennen insgesamt das Team, das am häufigsten einen Podiumsplatz in der Serie erreicht hat.



Weltpremiere des Audi e-tron FE04 und Tests in Valencia



Seit November 2016 wird mit den Technologiepartnern das Fahrzeug entwickelt, das in Saison 4 auf die Strecke kommt. Zur Weltpremiere in Neuburg hat Audi mit Weltmeister di Grassi den ersten rein elektrischen Rennwagen des Konzerns vorgestellt. Der neue Rennwagen mit dem klangvollen Namen Audi e-tron FE04 hat für die kommende Saison einen komplett neu entwickelten Antriebsstrang mit nur einem Gang. Ein progressives Design in den Grundfarben Weiß, Metallicgrün und Schwarz hebt den Audi e-tron FE04 auf den ersten Blick deutlich von anderen Autos ab. Am Tag der Teampräsentation beginnt für Daniel Abt auch ein neues Kapitel seiner Karriere. Abt wird offiziell Audi-Werksfahrer und der ehemalige FIA-WEC-Weltmeister Allan McNish wird Teamchef des Formel-E-Rennteams.



Die vierte Saison der Formel E verspricht dadurch, noch spannender zu werden. Die Rennserie startete ursprünglich mit für alle Teams gleichen Autos, aber mit jeder Saison wurden mehr Bereiche freigegeben, in denen die Teams eigene Innovationen zur Optimierung unterbringen können. Die einzigen offiziellen Testfahrten wurden vergangene Woche in Valencia erfolgreich abgeschlossen, bevor alle vier Audi e-tron FE04 Anfang November die Reise nach Hongkong antreten, wo die neue Saison am 2. Dezember um 16 Uhr Ortszeit beginnt.



Technologische Unterstützung



Würth Elektronik eiSos konnte bereits in der Vergangenheit innovative Lösungen auf die Rennstrecke schicken. Beispielsweise sind seit der zweiten Saison Hochstromanschlüsse, sogenannte REDCUBE-Terminals, auf den Platinen des Wechselrichters verbaut. In der dritten Saison optimierten Würth Elektronik eiSos und ABT Sportsline gemeinsam die Stützbatterie für das Cockpit. Das dazugehörige Batterieladegerät wurde ebenfalls im Rahmen der Technologiepartnerschaft gemeinsam entwickelt. Bei Würth Elektronik eiSos sieht man die Tatsache, sich konkret an der Weiterentwicklung der Rennwagen des Teams Audi Sport ABT Schaeffler beteiligen zu können, als hervorragende Möglichkeit, Komponenten unter extremen Bedingungen einzusetzen und Lösungen für die eMobility voranzubringen.



Über Audi



Der Audi-Konzern mit seinen Marken Audi, Ducati und Lamborghini ist einer der erfolgreichsten Hersteller von Automobilen und Motorrädern im Premiumsegment. Er ist weltweit in mehr als 100 Märkten präsent und produziert an 16 Standorten in zwölf Ländern. 100-prozentige Töchter der AUDI AG sind unter anderem die Audi Sport GmbH (Neckarsulm), die Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant?Agata Bolognese/Italien) und die Ducati Motor Holding S.p.A. (Bologna/Italien).



2016 hat der Audi-Konzern rund 1,868 Millionen Automobile der Marke Audi sowie 3.457 Sportwagen der Marke Lamborghini und 55.451 Motorräder der Marke Ducati an Kunden ausgeliefert. Im Geschäftsjahr 2016 hat die AUDI AG bei einem Umsatz von ? 59,3 Mrd. ein Operatives Ergebnis von ? 3,1 Mrd. erzielt. Zur Zeit arbeiten weltweit rund 88.000 Menschen für das Unternehmen, davon mehr als 60.000 in Deutschland. Audi fokussiert auf nachhaltige Produkte und Technologien für die Zukunft der Mobilität.



Die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG ist Hersteller elektronischer und elektromechanischer Bauelemente für die Elektronikindustrie. Fertigungsstandorte in Europa, Asien und Amerika versorgen die weltweit wachsende Kundenzahl. Das Produktprogramm umfasst EMV-Komponenten, Induktivitäten, Übertrager, HF-Bauteile, Varistoren, Kondensatoren, Power Module, LEDs, Steckverbinder, Stromversorgungselemente, Wireless-Power-Spulen, Schalter, Verbindungstechnik und Sicherungshalter. Die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG bildet gemeinsam mit ihren spezialisierten Schwesterunternehmen die Würth Elektronik eiSos Gruppe.



Über die Würth Elektronik eiSos Gruppe



Die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG (Fokus: Standardbauelemente), Würth Elektronik iBE GmbH (Fokus: kundenspezifische passive Bauelemente für Automotive), Wurth Electronics Midcom Inc. (Fokus: kundenspezifische induktive Bauelemente zur elektromagnetischen Schirmung), Würth Elektronik Stelvio Kontek S.p.A. (Fokus: kundenspezifische Steckverbinder) und AMBER wireless GmbH (Fokus: Lösungen zur drahtlosen Datenübertragung) bilden die Würth Elektronik eiSos Gruppe. Die Unternehmensgruppe beschäftigt 6 750 Mitarbeiter und hat im Jahr 2016 einen Umsatz von ca. 555 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Würth Elektronik eiSos Gruppe ist einer der größten europäischen Hersteller von passiven Bauteilen und in 50 Ländern aktiv.



Durch die Technologiepartnerschaft mit dem Formel-E-Team Audi Sport ABT Schaeffler und die Unterstützung der Formel-E-Rennserie zeigt die Unternehmensgruppe ihre Innovationsstärke im Bereich eMobility (www.we-speed-up-the-future.com). Auch andere globale Wachstumsmärkte wie Energy Harvesting, Internet of Things und Wireless Communication werden mit innovativen Produkten adressiert.



Die Würth Elektronik eiSos Gruppe ist Teil der Würth-Gruppe, dem Weltmarktführer für Montage- und Befestigungstechnik.



Weitere Informationen unter www.we-online.de.





Die Würth Elektronik eiSos GmbH&Co. KG ist Hersteller elektronischer und elektromechanischer Bauelemente für die Elektronikindustrie. Fertigungsstandorte in Europa, Asien und Amerika versorgen die weltweit wachsende Kundenzahl. Das Produktprogramm umfasst EMV-Komponenten, Induktivitäten, Übertrager, HF-Bauteile, Varistoren, Kondensatoren, Power Module, LEDs, Steckverbinder, Stromversorgungselemente,Wireless-Power-Spulen, Schalter, Verbindungstechnik und Sicherungshalter. Die Würth Elektronik eiSos GmbH&Co. KG bildet gemeinsam mit ihren spezialisierten Schwesterunternehmen die Würth Elektronik eiSos Gruppe.Über die Würth Elektronik eiSos GruppeDie Würth Elektronik eiSos GmbH&Co. KG (Fokus: Standardbauelemente), Würth Elektronik iBE GmbH (Fokus: kundenspezifische passive Bauelemente für Automotive), Wurth Electronics Midcom Inc. (Fokus: kundenspezifische induktive Bauelemente zur elektromagnetischen Schirmung), Würth Elektronik Stelvio Kontek S.p.A. (Fokus: kundenspezifische Steckverbinder) und AMBER wireless GmbH (Fokus: Lösungen zur drahtlosen Datenübertragung) bilden die Würth Elektronik eiSos Gruppe. Die Unternehmensgruppe beschäftigt 6 750 Mitarbeiter und hat im Jahr 2016 einen Umsatz von ca. 555 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Würth Elektronik eiSos Gruppe ist einer der größten europäischen Hersteller von passiven Bauteilen und in 50 Ländern aktiv.Durch die Technologiepartnerschaft mit dem Formel-E-Team Audi Sport ABT Schaeffler und die Unterstützung der Formel-E-Rennserie zeigt die Unternehmensgruppe ihre Innovationsstärke im Bereich eMobility (www.we-speed-up-the-future.com). Auch andere globale Wachstumsmärkte wie Energy Harvesting, Internet of Things und Wireless Communication werden mit innovativen Produkten adressiert.Die Würth Elektronik eiSos Gruppe ist Teil der Würth-Gruppe, dem Weltmarktführer für Montage- und Befestigungstechnik.Weitere Informationen unter www.we-online.de.

Weitere Pressemitteilungen von Würth Elektronik eiSos GmbH&Co. KG

Bereitgestellt von: PresseBoxDatum: 09.10.2017 - 15:22 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538371Anzahl Zeichen: 8237Kontakt-Informationen:Stadt: Waldenburg Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.