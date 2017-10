Weitkämper Technology präsentiert PubEngine ePublishing Lösung auf der Frankfurter Buchmesse

(firmenpresse) - Die PubEngine bietet alles was man braucht, um digitalen Content online zu vermarkten. Publizieren der Inhalte an Endkunden oder im B2B an Bibliotheken, Institutionen und Unternehmen.

Die PubEngine ist federleicht und bietet hohe Flexibilität mit Enterprise NoSQL und Intelligenter Suche und Navigation. Für maximale Kunden- zufriedenheit und -loyalität.

Speziell für Institutionen und Bibliotheken bietet die PubEngine Funktionen wie OpenURL, LinkResolver, DOI, Shibboleth und ein eigenes Dashboard für Bibliothekare. Die PubEngine ist die einzige COUNTER gelistete ePublishing Lösung aus Deutschland!

Die PubEngine Hosting Architektur ist Garant für allerhöchste Verfügbarkeit und Sicherheit. Alle Komponenten und Datenbanken sind redundant auf mehrere Server in unterschiedlichen Rechenzentren verteilt und werden ständig repliziert und überwacht.

Garantierte Reaktionszeit rund um die Uhr, auch nachts und am Wochenende. Schon heute wird die zukünftige Datenschutzverordnung GDPR erfüllt.

In 25 Ländern weltweit. Distribution Network in 25 Ländern und 50 Städten bringt Inhalte auf Wunsch direkt zu den Kunden, weltweit.

Erleben Sie die PubEngine live und besuchen Sie uns an unserem Stand L94 in Halle 4.2.



Weitkämper Technology ist Pionier rund um die Themen ePublishing und Intelligente Suche. Die PubEngine ist die Lösung für das kommerzielle Online Publizieren von (wissenschaftlichen) Zeitschriften und eBooks.

Gegründet 1994, konzentriert sich das Unternehmen seit mehr als 20 Jahren auf die Entwicklung von intuitiven ePublishing- und Suchlösungen.

Mehr als 50 Unternehmen und Organisationen vertrauen auf Lösungen von Weitkämper Technology. Als wichtige Awards erhielt das Unternehmen den digita, die Euro Comenius Medaille und Innovationspreise der Initiative Mittelstand im Bereich Knowledge Discovery. Weitkämper Technology ist Unternehmen des Jahres der Zeitschrift Password.



