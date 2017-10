Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Basisinformationsveranstaltung der Handwerkskammer für Existenzgründerinnen und Existenzgründer

(LifePR) - Die Erstellung eines guten Geschäftskonzeptes mithilfe fachkundiger Beratung ist Voraussetzung für eine gelungene Existenzgründung im Handwerk. Um potentielle Gründerinnen und Gründer mit Informationen zu versorgen, veranstaltet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald in Mannheim, in B1,1-2, Konferenzraum Weinheim, am 19.10.2017 von 16 bis 17.30 Uhr eine kostenfreie ?Basisinformation für Existenzgründerinnen und Existenzgründer?.



Das Team der Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer informiert über persönliche und fachliche Voraussetzungen der Gründung, die Wahl der Rechtsform sowie Gründungsformalitäten. Außerdem wird grundlegendes Wissen zur Geschäftsplanerstellung anhand eines Fallbeispiels vermittelt und auf öffentliche Finanzierungsmöglichkeiten des Vorhabens hingewiesen.



Dies ist eine verlässliche Veranstaltung, eine Anmeldung ist nicht notwendig.





Datum: 09.10.2017 - 14:50 Uhr