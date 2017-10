ZDF-Programmhinweis

Medien und Unterhaltung / Fernsehen

Dienstag, 10. Oktober 2017, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin

Moderation: Jana Pareigis, Florian Zschiedrich (5.30 bis 7.00 Uhr);

Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Tag der Entscheidung in Spanien - Wird Katalonien unabhängig?

Merkel und Macron auf Buchmesse - Wohin steuert Europa?

Countdown Landtagswahl Niedersachsen - Weil gegen Althusmann

Was tun gegen Depressionen? - Tipps von einer Expertin







Dienstag, 10. Oktober 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Gil Ofarim, Musiker und Schauspieler



Wie erkennt man eine Depression? - Tipps für Betroffene und

Angehörige

Immer eine Reise wert: Neapel - Vesuv, Dolce Vita und jede Menge mehr

Der beste Freund des Menschen - Interessantes zum Welthundetag







Dienstag, 10. Oktober 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Babette von Kienlin



Wildschweinplage in Mühlbeck - Rotte zerstört Gärten in Wohngebiet

Ein Tag als... Matrose - Praktikantin auf dem Ausflugsschiff

Expedition Ergolding - Gemeinsames Malen macht glücklich







Dienstag, 10. Oktober 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin

Moderation: Norbert Lehmann



Ausrufung der Unabhängigkeit - Welche Konsequenzen für Katalonien?

Krankenstand in Deutschland steigt - Warum gibt es regionale

Unterschiede?

Buchmesse und Zensur - Verbot von Tausenden Büchern weltweit

Frauenmangel in China - Schwierige Suche nach einer Partnerin







Dienstag, 10. Oktober 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland

Moderation: Lissy Ishag



Herbstmode für Plus Size - XXL-Bloggerin und Bruder geben Tipps







Dienstag, 10. Oktober 2017, 17.45 Uhr



Leute heute

Moderation: Karen Webb



Superstar Channing Tatum - Vom Stripper zum Schauspieler

Ein Tag mit Linda Hesse - Die Schlagersängerin ganz privat



Zu Besuch bei Bill Mockridge - Neues Buch mit Ehefrau Margie Kinsky







Dienstag, 10. Oktober 2017, 21.00 Uhr



Frontal 21

Moderation: Ilka Brecht



Abgestempelt als dement - Fatale Falschdiagnose



Fast 1,6 Millionen Menschen leiden in Deutschland an Demenz, jährlich

kommen etwa 300.000 Neuerkrankungen hinzu. Doch was führt zu diesem

Anstieg? Das habe wirtschaftliche Gründe, meinen Kritiker. Denn an

der Diagnose Demenz lasse sich gut verdienen. Die Politik habe in den

vergangenen Jahren durch neue Gesetze falsche Anreize für Ärzte,

Krankenkassen, Heimbetreiber und Pharmaindustrie geschaffen.



Immer mehr Menschen würden für dement erklärt, obwohl sie es häufig

gar nicht seien, sagt Professor Gerd Glaeske. Der

Gesundheitswissenschaftler kritisiert vor allem die gesetzlichen

Regelungen nach dem Risikostrukturausgleich, demzufolge gesetzliche

Krankenkassen für Schwerstkranke zusätzliche Gelder erhalten.

Ausschlaggebend ist eine Liste mit 80 Krankheiten, wonach unter

anderem für jeden Demenzpatienten 95 Euro mehr im Monat bezahlt

werden.



Andere Experten rügen zudem das Zweite Pflegestärkungsgesetz, das im

Januar 2017 in Kraft getreten ist, und die damit verbundenen

Begutachtungskriterien für den Pflegegrad. Danach wird bei der

Beurteilung des Pflegegrades jetzt vor allem auch die Hirnleistung

von Pflegebedürftigen verstärkt berücksichtigt: Während bisher

ausschließlich der Hilfebedarf in Minuten Maßstab war, fließen nun

etwa zur Hälfte die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten in die

Beurteilung mit ein. In vielen Fällen kommt es dann zu einer

Höherstufung von Pflegebedürftigen, was den Pflegeheimen zusätzliche

Einnahmen von mehreren Hundert Euro im Monat beschert. Zudem sei die

Fehlerquelle bei den Gutachten jetzt größer als früher, weil

Alzheimer und andere Formen der Demenz durch den Medizinischen Dienst

der Krankenversicherungen nicht mit letzter Sicherheit zu

diagnostizieren seien. Denn in vielen Fällen seien falsche und zu

viele Medikamente der Grund für Verwirrtheit im Alter. "Frontal 21"

dokumentiert drei Fälle, in denen Menschen für dement erklärt wurden,

obwohl eine sichere Diagnose gar nicht gestellt werden konnte.





Junge Deutsche beim IS - Verzweifelte Eltern, verlorene Kinder



Er sei ein ganz normaler Junge gewesen, beschreibt Christian Rappe

seinen Sohn. Der 18-jährige Marvin war mitten im Abitur, als er nach

Syrien ausreiste, sich dort dem IS anschloss. Auch für Joachim

Gerhard ist es noch immer unfassbar, dass seine Söhne Fabian und

Manuel in den Dschihad gezogen sind. Drei Jahre ist das jetzt her -

viele Monate zwischen Hoffen und Bangen. Die Ungewissheit ist groß,

das Vertrauen in die Behörden kaum noch da. Denn als die Söhne von

Joachim Gerhard mit dem Jeep des Vaters Richtung Syrien aufbrechen,

werden sie bei der Ausreise überwacht. Doch niemand greift ein. "Die

haben sie ausreisen lassen, die wollten sie gar nicht aufhalten",

berichtet der Vater. Haben deutsche Behörden Jugendliche etwa bewusst

ausreisen lassen?



Johannes Dimroth, Sprecher im Bundesministerium des Inneren (BMI),

kennt den Verdacht. Es habe durchaus eine Debatte darüber gegeben, ob

es nicht sinnvoller sei, sich dieses Problems dadurch zu entledigen,

indem man Menschen ausreisen lasse. Dennoch sei die Sichtweise des

BMI immer gewesen, man wolle alles dafür tun, um den Export von

Terrorismus zu verhindern.



In beiden Fällen ist das nicht gelungen: Christian Rappe versuchte

sogar seinen Sohn zurückzuholen, reiste an die türkisch-syrische

Grenze. Der Versuch endete an einer Grenzmauer: Vater und Sohn

standen sich gegenüber, nur eine Tür trennte sie. Doch die blieb

verschlossen. Der Vater musste ohne seinen Sohn zurückreisen. Wenige

Monate später erhält Rappe die Nachricht, sein Sohn sei tot. Aber

Gewissheit darüber gibt es nicht. Man habe keine Informanten vor Ort,

so der Sprecher des Bundesinnenministeriums. "Das ist bedauerlich,

das ist auch für Angehörige ziemlich schrecklich, weil man eben im

Unklaren bleibt." Es fehle aber schlichtweg an Personal und

Strukturen.



Auch Joachim Gerhard weiß nicht, ob seine beiden Söhne noch leben.

Das letzte Lebenszeichen von ihnen kam vor über zwei Jahren. Die

Väter haben sich nun zusammengetan und Abgeordneten im Bundestag ihre

Schicksale geschildert. "Frontal 21" über zwei Väter, die ihre Söhne

nicht aufgeben wollen, und deutsche Behörden, die überfordert sind.





Die Folgen des Insektensterbens - Ausgesummt und unbestäubt



Naturschützer schlagen Alarm: Sie beobachten in Deutschland einen

dramatischen Artenschwund bei wildwachsenden Pflanzen, Vögeln sowie

Insekten wie etwa Bienen und Schmetterlinge. Auch Singvögel seien in

ihrer Existenz bedroht, weil ihnen Lebensraum und Nahrung verloren

gehe. Das gelte auch für viele Fledermausarten, die in den

Monokulturen keine Nahrung mehr finden und regelrecht verhungern.



Die Wissenschaftler machen dafür die intensive Landwirtschaft

verantwortlich, die durch immer größere Ackerflächen, den massiven

Einsatz von Pestiziden und maßlose Überdüngung den Lebensraum von

Tieren und Pflanzen immer kleiner werden lässt. Der starke Druck,

Lebensmittel so billig wie möglich anzubieten, führe zu der extremen

Intensivierung der Landwirtschaft. Viele Forscher und Naturschützer

fordern deshalb eine grundlegende Umorientierung der Agrarpolitik, um

der fortschreitenden Zerstörung der biologischen Vielfalt Einhalt zu

gebieten. "Frontal 21" über das verheerende Insektensterben und die

Folgen für Natur und Agrarlandschaften.





Deutsch-russische Beziehungen - Wie geht es weiter?



Für die künftige Bundesregierung wird das Verhältnis zu Russland eine

der wichtigsten außenpolitischen Fragen. Diesbezüglich nehmen die

Parteien einer möglichen Jamaika-Koalition jedoch bislang

unterschiedliche Positionen ein: So verteidigt CDU-Politiker Roderich

Kiesewetter im Gegensatz zu CSU und FDP die Wirtschaftssanktionen der

EU gegenüber Russland, infolge der Krim-Annexion und der russischen

Aggression in der Ostukraine. Diese könnten nur beendet werden, wenn

"die Ursachen beseitigt werden".



Erst beim EU-Gipfel im Juni 2017 hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel,

CDU, eine Verlängerung von Sanktionen gegen Russland durchgesetzt.

Doch CSU-Chef Horst Seehofer besuchte in der Vergangenheit immer

wieder den russischen Präsidenten Wladimir Putin und warb für ein

Ende der Sanktionen. Das sei überhaupt nicht hilfreich, so

Kiesewetter im "Frontal 21"-Interview, denn Bayern unterlaufe damit

den europäischen Zusammenhalt. Die Konsequenzen werde Seehofer in den

nächsten Wochen zu spüren bekommen.



Aber auch FDP-Chef Christian Lindner hatte im Bundestagswahlkampf mit

der Aussage, dass man die Krim zunächst als dauerhaftes Provisorium

ansehen müsse, Aufsehen erregt. Dafür wurde er unter anderem vom

Grünen-Vorsitzenden Cem Özdemir heftig kritisiert. Er warf Lindner

vor, ein "Diktatorenfreund" zu sein. "Frontal 21" geht der Frage

nach, ob ein Neustart der Russland-Beziehungen möglich ist,

hinsichtlich Aufrüstung und verstärkter NATO-Präsenz an Russlands

Grenzen.









