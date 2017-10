Straubinger Tagblatt: Obergrenze - Warum das ganze Theater?

Politik & Gesellschaft

Obergrenze - Warum das ganze Theater?

(ots) - Merkel nutzt es, sich jetzt auf die Bayern

zuzubewegen. So, mit einer einigen Union, kann sie umso fordernder

FDP und Grünen in den Koalitionsverhandlungen gegenübertreten. Es

geht also um nichts mehr als die einzige Triebfeder, die Merkel

kennt: ihren Machterhalt. Doch ebenso wie der Wahlsieg kommt diese

Einigung zu einem hohen Preis. Die Glaubwürdigkeit hat doch arg

gelitten. Wer mag denn nun wirklich nachvollziehen, dass diese

Einigung aus tiefer Überzeugung kommt und vorher so ganz unmöglich

war?







