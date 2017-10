Haase: CDU und CSU stärken mit ihrer Position Integrationsfähigkeit vor Ort

(ots) - Entscheidungs- und Rückführungszentren entlasten

Kommunen



CDU und CSU haben sich am gestrigen Sonntag auf ein gemeinsames

Regelwerk zur Migration verständigt. Dazu erklärt der Vorsitzende der

Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen

Bundestag, Christian Haase:



"Aus kommunaler Sicht begrüßen wir insbesondere den Ausbau von

Entscheidungs- und Rückführungszentren. Dass künftig Asylbewerber bis

zum Abschluss ihres Verfahrens in diesen Zentren untergebracht und

somit nur noch dann auf die Kommunen verteilt werden sollen, wenn sie

auch eine staatlich anerkannte Bleibeperspektive haben, ist ein

bedeutender Beitrag zur Entlastung der Kommunen. Gleichzeitig wird

die Integrationsfähigkeit vor Ort gestärkt, wenn die verfügbaren

Kapazitäten stärker als bislang gebündelt und konzentriert werden

können.



Wichtig ist, dass die jetzt gefundene Position auch in einen

Koalitionsvertrag einfließt. Dies wäre ein wichtiges Signal nicht nur

an die Kommunen."







