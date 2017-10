Familie & Kinder

Spiel und Spaß auf dem Freihof

Psychomotorische Erlebnistage für 4-6-jährige in den Herbstferien

(firmenpresse) - In den Herbstferien lädt das Praxis-Zentrum Göppingen (PZG) zu den Psychomotorischen Erlebnistagen am 2. und 3. November zum Schnuppern auf den PET-Freihof in die Pappelallee 49 ein. Zum Programm gehören neben Spiel und Spaß unter freiem Himmel und verschiedenen Körperwahrnehmungsübungen, auch die Begegnung mit der Tierwelt.



„Bei uns sind alle Kinder herzlich willkommen. Wir machen Spiele aus dem erlebnispädagogischen Bereich, beschäftigen uns mit unseren Tieren und sind dabei möglichst viel draußen an der frischen Luft“, erzählt Katrin Hofmann, Leiterin des Praxis-Zentrums Göppingen. „Unser Schnupper-Angebot soll einen Eindruck vermitteln, was bei uns auf dem Freihof gemacht wird. So können durch bestimmte Spiele positive Erfahrungen gesammelt werden, die das Selbstvertrauen stärken können.“



Die Erlebnistage finden an zwei Tagen, vom 2. bis 3. November, für 4-6-Jährige halbtags von 9-13 Uhr statt. Die Veranstaltung wird hauptverantwortlich von Kinderphysiotherapeutin Regina Foltin betreut.



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessierte Kinder und Jugendliche bitte telefonisch unter 07161 601-9690 bis zum 27.10.2017 anmelden. Das Programm für Kinder findet bei jedem Wetter draußen in der Natur statt. Um entsprechende Kleiderauswahl wird gebeten.





Physiotherapie, Ergotherapie & Tiergestützte Therapie: Die 2015 neu renovierten Praxisräume des PET-Freihofs am Stadtrand von Göppingen verbinden moderne Behandlungsmöglichkeiten mit ländlichen Charme. Das vielfältige Angebot des hochqualifizierten Therapeuten-Teams zielt auf die Linderung von körperlichen und seelischen Beschwerden. Je nach Diagnose oder Verordnung des Arztes werden für Kunden jeden Alters physio- und ergotherapeutische Anwendungen sowie psychomotorische und tiergestützte Maßnahmen genutzt. Mit der Besonderheit, dass gewisse Therapien auch im Freien im angrenzenden Park stattfinden können. Das Angebot des PET-Freihofs richtet sich an alle Mitglieder der gesetzlichen und privaten Krankenkassen sowie an Selbstzahler. Durch eine professionelle und möglichst individuelle Behandlung werden die Lebensqualität, die Vitalität und das Wohlbefinden aller Kunden gesteigert.

