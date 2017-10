Urlaub & Reisen

Neu bei HTS Touristik: der London Explorer Pass

Erkunden Sie London mit dem neuen Explorer Pass (Bildquelle: Leisure Pass Group Ltd) Erkunden Sie London mit dem neuen Explorer Pass (Bildquelle: Leisure Pass Group Ltd)

(firmenpresse) - Der neue London Explorer Pass bringt Ihnen ein neues Sightseeing-Erlebnis und schließt dabei eine bedeutende Lücke.







Erst kürzlich auf den Markt gebracht, jedoch steckt dahinter die Expertise der Leisure Pass Group, einem unserer langjährigen Londoner Partner, die u.a. den seit Jahren bewährten und populären London Pass herausgeben.







Während man beim London Pass eine Gültigkeitsdauer von 1, 2, 3, 4 oder 10 aufeinander folgenden Tagen auswählt, zählt der neue London Explorer Pass die Anzahl der geplanten Aktivitäten (3, 5 oder 7) - d.h. hier ist man in einem Zeitraum von maximal 30 Tagen flexibel bei der Nutzung. Man kann somit z.B. einen Tag pausieren, falls eine Stippvisite in Stonehenge geplant ist oder ein Besuch in Leavesden bei The Making of Harry Potter (beides bei uns buchbar). So geht einem somit nicht ein Gültigkeitstag verloren.







Eine weitere Erneuerung macht den London Explorer Pass für alle London Besucher besonders attraktiv: erstmalig ist die Merlin Entertainments Group vertreten mit ihren Londoner Top Attraktionen wie Madame Tussauds London, The Coca-Cola London Eye, London SeaLife Aquarium, London Dungeon und Shrek's Adventure.







Dies sind nur einige namhafte Attraktionen, u.a. sind Stadionführungen durch Wembley oder beim FC Chelsea enthalten, imposante Bauwerke wie die St. Paul's Cathedral und Westminster Abbey und auch ein Tagesticket für einen Hop On Hop Off Bus.







Sie bestimmen im Voraus lediglich die Anzahl der geplanten Besuche und wählen vor Ort dann spontan aus aktuell 25 teilnehmenden Attraktionen.

HTS Touristik in Darmstadt ist ein auf Großbritannien spezialisiertes Online-Reisebüro.



Sie erhalten bei uns Fahr- und Eintrittskarten für Ihren nächsten London Kurztrip oder Ihre Ferien in England, Schottland bzw. Wales.



Angefangen von den beliebten Britrail-Pässen bis zu Tickets für die Londoner U-Bahn (London Visitor Travel Card & Visitor Oyster card) buchen wir Ihnen die britischen Top-Attraktionen, Sightseeing-Touren sowie Tagesausflüge ab London.



Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der richtigen Tickets und Sie shoppen bei HTS Touristik ohne Risiko - unser Ticketshop ist selbstverständilch zertifiziert von TrustedShops.

