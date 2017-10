Wirtschaft (allg.)

Business Models für Teams - Der neueste Erfolg aus der Business-Model-Reihe!

ID: 1538415

(firmenpresse) - Kein Buch hat den Markt der Business-Bücher in den vergangenen Jahren so aufgemischt, wie "Business Model Generation". "Business Models für Teams" (BMT) von Tim Clark und Bruce Hazen adaptiert die vielfach erfolgreich eingesetzte Business Model Canvas nun erstmals auch für die Arbeit in Teams und Organisationen. Die Autoren zeigen, wie interne Abläufe verbessert und die Effektivität der Führungskräfte erhöht werden können. Darüber hinaus schaffen sie eine nie zuvor dagewesene Klarheit über Strukturen und Beziehungen zwischen internen und externen Kunden.







Tim Clark und Bruce Hazen haben das Teamwork-Toolkit für die Alltagspraxis geschrieben. Das Buch ist - wie auch seine erfolgreichen Vorgänger - im Dialog entstanden: 225 Menschen aus 38 Nationen haben die Kapitel auf einer Online-Plattform kommentiert und weiterentwickelt. So profitiert BMT von über 5000 Jahren Berufserfahrung aus den unterschiedlichsten Bereichen. Im ersten Teil vermitteln die Autoren neue Führungs- und bessere Arbeitsmethoden, für einen Kulturwandel vom "Ich" zum "Wir". Der zweite Teil zeigt, wie mit der Business Model Canvas Geschäfts- und Teammodelle sowie Personal Business Models erstellt werden. Die bewährte Methode bietet die Möglichkeit, Strukturen im Unternehmen, im Team oder selbst für den eigenen Arbeitsplatz einfach und aufschlussreich zu visualisieren. Im dritten Teil präsentieren die Autoren neue Tools zur Stärkung des Teamwork. Teil vier ist ein Anwendungsleitfaden, mit zahlreichen Praxisbeispielen, die bei der Umsetzung im eigenen Unternehmen hilfreich sind.







Auf Unternehmensebene, auf Teamebene oder ganz individuell: Business Models für Teams verbessert und erleichtert die tägliche Arbeit. Die einfachen und intuitiv anwendbaren Methoden können mühelos in alle Organisationen übertragen werden. So lässt sich bildlich erkennen, wie das Team funktioniert und welchen Platz jedes einzelne Mitglied in der gemeinsamen Mission hat. Und es versetzt jeden Mitarbeiter in die Lage, jederzeit zu erfassen, was getan werden muss. Einen praktischeren Weg zum Unternehmenserfolg gibt es nicht.









Die Autoren



Tim Clark ist Unternehmer, Trainer und Autor von "Business Model You". Auch an dem Buch "Business Model Generation", von dem mehr als 1 Million Exemplare in 30 Sprachen verkauft wurden, war er als Koautor beteiligt. Bruce Hazen ist Karriere- und Managementberater und Chef der Firma Three Questions Consulting.







Tim Clark; Bruce Hazen



Business Models für Teams



So sehen Sie, wie Ihr Unternehmen wirklich funktioniert und jedes Mitglied zum Erfolg beiträgt



Aus d. Engl. Jordan T. A. Wegberg



2017, kartoniert, 256



EUR 34,95/EUA 36,00/sFr 42,60



ISBN 978-3-593-50770-5



Erscheinungstermin: 05.10.2017

Campus Frankfurt / New York ist einer der erfolgreichsten konzernunabhängigen Verlage für Wirtschaft und Gesellschaft. Campus-Bücher leisten Beiträge zu politischen, wirtschaftlichen, historischen und gesellschaftlichen Debatten, stellen neueste Ergebnisse der Forschung dar und liefern kritische Analysen.

Campus Verlag

Inga Hoffmann

Kurfürsternstraße 49

60486 Frankfurt am Main

hoffmann(at)campus.de

069 976516 22

www.campus.de



Weitere Pressemitteilungen von Campus Verlag GmbH

Bereitgestellt von: AdenionDatum: 09.10.2017 - 16:45 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538415Anzahl Zeichen: 3026Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Inga HoffmannStadt: Frankfurt am Main Telefon: 069 976516 22Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.