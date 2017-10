Neuer Webseiten Launch MD INNOVATION TECH GmbH

Industrie / Automatisierung / Engineering

(firmenpresse) - Der Name MD INNOVATION TECH steht für ausgezeichnete Qualität und technologisch hochwertige individuelle Lösungen in der Lasertechnik, hyperspektraler Bildanalyse, Photonik und optischer Messtechnik. Die Einsatzgebiete in Industrie, Wissenschaft, Medizin, Forschung & Entwicklung sind so vielfältig wie die Produkte selbst.



MD INNOVATION TECH vertreibt OEM-Laser und Laserquellen, Laserdiodenmodule, hyperspektrale Imager/Mikroskope, IR-Kameras, Materialbearbeitungslaser mit Alleinstellungsmerkmalen. Sämtliche Produkte zählen zu den Schlüsseltechnologien der Hightech-Industrie, sei es als OEM-Modul/Komponente zur Integration in Maschinen bzw. Geräte oder als Komplettsystem. Hochwertige hyperspektrale Imager, Infrarotkameras, Laser in Standard- und kundenspezifischen Versionen geben unseren Kunden klare Antworten auf konkrete Fragen, unter anderem in den Bereichen Medizintechnik/Life Science, angefangen von ophthalmologischen, dermatologischen und neuronalen Erkrankungen, der Detektion von gefährlichen Infektionserregern bis hin zur Krebszellenforschung. Komplexe weitere Anwendungen finden sich in den Bereichen Pharma, Chemie, Forensik, Sicherheit und Umwelt, Lebensmittel- & Anlagen-Sortierung, Recycling, Lebensmittelanalyse, Mineralanalyse, Gewebeanalysen, photovoltaische Charakterisierung, Raman-Spektroskopie, Durchflusszytometrie, konfokale Mikroskopie, Bergbau, Öl & Gas, Luft- und Raumfahrt, Militär und Verteidigung, Astronomie, Automotive, Elektronik, Robotik, uvm.



Unsere teil- und voll automatisierten Materialbearbeitungs-Lasersysteme zum Beschriften, Gravieren, Schweißen, Schneiden, Bohren, Hartlöten und Verkleiden werden im Sondermaschinenbau ganz auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt und finden ihren Einsatz in einer Vielzahl von Märkten wie Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Nuklear, Elektronik- und Konsumgüterindustrie. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Lasersysteme für die Mikromaterialbearbeitung an.





MD INNOVATION TECH arbeitet exklusiv mit einer ausgewählten limitierten Anzahl von führenden und hochinnovativen Herstellern und unterscheidet sich deutlich von den Mitbewerbern in der Produkt- und Unternehmensphilosophie sowie dem Vertriebskonzept.



Unsere Vertriebsregionen umfassen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux sowie Spanien, Italien und Teile Osteuropas.

MD INNOVATION TECH GmbH ist Anbieter von hochqualitativen OEM-Lasern, Laserquellen und Lasersystemen, Laserdiodenmodulen, Hyperspectraler Bildanalyse & Mikroskopie, Infrarot Kameras, einstellbare Filter sowie Materialbearbeitungslaser (ausschließlich Sondermaschinenbau) zum Beschriften, Markieren, Gravieren, Schneiden, Schweißen, Löten, Verkleiden. MD INNOVATION TECH vertreibt nahezu ausschließlich Produkte und Investitionsgüter mit besonderen Spezifikationen und Highlights.



Unsere Zielmärkte finden sich in nahezu allen Industriefeldern, der Wissenschaft, der Material- und Life Science, der Medizintechnik sowie in der Forschung und Entwicklung.

MD INNOVATION TECH GmbH

Klingelbrunnenstr. 39

D-95659 Arzberg

Tel: 09233 7157745

EMail: info(at)md-innovationtech.com

