Hyland: Marktführer in der Cloud-Based ECM Decision Matrix von Ovum

(firmenpresse) - München - 9. Oktober 2017 - Hyland, ein führender Anbieter innovativer Softwarelösungen für das Management von Inhalten, Prozessen, Transaktionen und Vorgängen, wurde in der "Ovum Entscheidungsmatrix: Die Wahl einer Enterprise-Content-Management-Lösung für die Cloud 2017-18" als Marktführer anerkannt. OnBase von Hyland, eine branchenführende Enterprise-Information-Plattform, und die Hyland Cloud, die gehostete Bereitstellungsplattform von Hyland, erhielten vom Forschungs- und Analyseunternehmen Ovum höchste Bewertungen.







OnBase bietet alle Funktionen für ECM (Enterprise Content Management), Case-Management, Business Process Management und Capture über eine einzige Plattform, die vor Ort oder über die Hyland Cloud bereitgestellt werden kann. Die Hyland Cloud bietet eine sichere, mandantenfähige Private-Cloud-Architektur, die bereits seit fast 15 Jahren im Einsatz ist. Schon in der ersten "Cloud-Based ECM Decision Matrix" von Ovum erhielt OnBase bestmögliche Bewertungen in puncto Interoperabilität sowie für die Funktionen Capture und Scanning. Des Weiteren gehört Hyland aufgrund der Ausgereiftheit seiner Cloud-Lösung, seines Umsatzwachstums sowie seiner Implementierungserfolge zu den höchstbewerteten Anbietern.







Neben OnBase setzen Unternehmen weltweit ShareBase von Hyland ein, eine cloudbasierte Filesharing-Plattform, die den sicheren Austausch und die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens und darüber hinaus unterstützt. Zusammen mit ShareBase automatisiert OnBase den Austausch von Inhalten und Informationen in Geschäftsprozessen.









Die Hyland Cloud nutzt Rechenzentren an verschiedenen geographischen Standorten weltweit, über die die Daten dupliziert werden. Unternehmen haben so jederzeit die volle Transparenz, wo genau sich ihre Inhalte befinden - und das bei einer Verfügbarkeit von 99,99 Prozent seit der Einführung der Cloud. Die Daten der verschiedenen Unternehmen werden dabei getrennt gehalten und die Lösung derart konfiguriert und gemanagt, dass eine maximale Sicherheit ermöglicht wird. Laufende Prüfungen und die Einhaltung strenger ISO-basierter Richtlinien belegen dies. Nutzungsberechtigte sind in der Lage, geschäftskritische Informationen abzurufen - und das sogar während Disaster-Recovery-Prozesse ablaufen. Damit wird die Geschäftskontinuität durchgesetzt.







"Hylands Stellung als Marktführer basiert auch auf unserer hoch skalierbaren Hyland-Cloud-Infrastruktur und unseren branchenführenden Kompetenzen im Bereich Content-Services-Plattform, die die Geschäftslösungen unserer Kunden beschleunigen und sie bezüglich Rechenzentrumswartung entlasten", so Patrick Mulcahy, Vice President Global Cloud Services bei Hyland. "Die Hyland Cloud ermöglicht Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen eine sichere, effiziente und zuverlässige Bereitstellung und Nutzung der Enterprise-Content-Management-Lösung OnBase sowie weiterer cloudbasierter Produktangebote."







"Bisher war die Nachfrage nach einer cloudbasierten ECM-Lösung bei vielen Anbietern nur sehr gering. Hyland hat im Gegensatz dazu bereits mehr als 700 gehostete Kunden, die OnBase aus der Cloud nutzen. Viele Anbieter würden Hyland um diese Zahl beneiden", erklärte Sue Clarke, Senior Analyst Informationsmanagement bei Ovum. "Dank der langjährigen Erfahrung in der Bereitstellung von ECM aus der Cloud verfügt Hyland über ein attraktives Angebot an gehosteten Informationsmanagement-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen."







Weitere Informationen zu dem Report finden Sie unter OnBase.com.

Hyland ist marktführend in der Bereitstellung von Softwarelösungen für das Management von Inhalten, Prozessen, Transaktionen und Vorgängen von Organisationen weltweit. Seit 25 Jahren unterstützt Hyland über 19.000 Organisationen bei der Digitalisierung von Arbeitsplätzen und der Transformation ihrer Betriebsabläufe in flexiblere, effizientere und effektivere Prozesse. Hyland trägt seit 2014 die Auszeichnung "Best Companies to Work For®" des Fortune Magazins. Das Unternehmen ist weithin als attraktiver Arbeitgeber und zuverlässiger Geschäftspartner bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter Hyland.com/de-de.



Über OnBase von Hyland

OnBase bietet Lösungen für das Management von Inhalten, Prozessen, Transaktionen und Vorgängen auf einer einzigen Enterprise-Information-Plattform, die vor Ort oder in der Hyland Cloud bereitgestellt werden können. Mit Enterprise-Content-Management (ECM), Case-Management, Geschäftsprozessmanagement (BPM), Records-Management und Erfassungsfunktionalitäten auf einer einzigen Plattform transformiert OnBase Unternehmen weltweit, damit sie agiler, effizienter und effektiver agieren können. Ergänzend zur OnBase-Plattform bietet ShareBase von Hyland cloudbasiertes Sharing für Unternehmen.



Über ShareBase von Hyland

ShareBase ist ein cloudbasiertes Sharing-Produkt für Unternehmen, das über eine sichere Plattform den Austausch von Informationen innerhalb und außerhalb eines Unternehmens ermöglicht. ShareBase wurde speziell für den Einsatz in Unternehmen entwickelt und bietet IT-Administratoren im Rahmen von Informationsrichtlinien die Kontrolle über den Zugriff und die Berechtigungen der jeweiligen Benutzer, während Prüfpfade mit den jeweiligen Benutzeraktivitäten erstellt werden. Der Austausch von Inhalten und Informationen außerhalb einer OnBase-Lösung wird bei gemeinsamer Verwendung von ShareBase und OnBase zu einem automatisierten Bestandteil Ihrer Geschäftsprozesse, während Engpässe durch die nahtlose Zusammenarbeit reduziert werden. Weitere Informationen finden Sie unter ShareBase.com.

