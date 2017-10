Luft- / Raumfahrt

LANTECH Aviation IT Services GmbH als Mitglied des GATE-Verbandes auf der inter airport Europe in München...

ID: 1538434

(PresseBox) - Die Luftfahrtbranche ist Vorreiter für Innovation und Zuverlässigkeit. Sie fordert damit ihre Zulieferunternehmen in besonderem Maße. Insbesondere die Anforderungen an die zum Einsatz kommenden Prozesse erfordern höchste Stabilität bei hochpräzisen Anwendungen. Als Aviation IT-Dienstleistungsspezialist kann die LANTECH Aviation IT Services GmbH seinen Kunden der Luftfahrtbranche ein hohes Maß an Kompetenz und Zuverlässigkeit bieten.



Der GATE German Airport & Technology Equipment Verband ist auf der inter airport Europe in München, der weltweit wichtigsten Flughafenmesse, mit einem neuen Standkonzept vertreten. Vom 10. bis 13. Oktober stellen sich dort die Mitgliedsunternehmen vor und diskutieren aktuelle Themen und Trends der Flughafenindustrie. Mehr denn je ist es wichtig, dass sich beteiligte Unternehmen vernetzen, abstimmen und hinsichtlich Sicherheit, Digitalisierung und Automation stets auf dem aktuellsten Stand sind. Auf der inter airport Europe in Halle A5, Stand 1174, widmen sich die Mitglieder des GATE-Verbandes eben diesen Themen und diskutieren über neue Standards, um Prozesse und Technologien zu optimieren.



Herr Günter Meixner als Geschäftsführer der LANTECH Aviation IT Services GmbH wird am Vormittag des 11.10.2017 auf dem GATE-Messestand persönlich anwesend sein und zur Besprechung diverser Themen, u.a. Airport-Tracking-Map, WISAG Lost and Found, Voucher zur Verfügung stehen.



Schauen Sie doch bei Interesse einfach einmal vorbei und besprechen Sie Themen, die Ihnen wichtig sind mit den Experten vor Ort?



Aviation IT-Lösungen und - Services:



Airport-Tracking-Map & Direct Communication



Voucher Software



Baggage Reconciliation System / Lost & Found



GPS Tracking und Visualisierung



Enterprise Service Bus



Beratung



Projektierung / Projektleitung



Managed Services



Implementierung / Wartung



Outsourcing / Outtasking





Schulungen



Wer sich für die Produkte, Services und Solutions der LANTECH Group entscheidet, der wählt innovative, zukunftssichere und passgenaue IT-Lösungen und erhält das gute Gefühl, den richtigen Partner an seiner Seite zu haben.



Ihr Ansprechpartner: LANTECH Aviation IT Services GmbH



https://lantech.eu/cms/de/aviation-it-services-2/





Weitere Pressemitteilungen von LANTECH GROUP

Bereitgestellt von: PresseBoxDatum: 09.10.2017 - 17:02 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538434Anzahl Zeichen: 2427Kontakt-Informationen:Stadt: Klingenberg am Main Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.