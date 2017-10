Bildung & Beruf

Bloße Intelligenz reicht nicht: Mit Ausdauer dauerhaft erfolgreich werden

ID: 1538436

(PresseBox) - Wer Erfolg und Gesundheit in seinem Leben haben will, muss Geduld haben, Rückschläge einstecken und ausdauernd sein. Das zeigen Studien, aber auch die Lebenswege vieler erfolgreicher Menschen. Verkaufs- und Persönlichkeitstrainer Marc M. Galal ist ebenfalls davon überzeugt. Gleichzeitig glaubt er allerdings, dass 98 % der Menschen dieses Wissen momentan nicht für sich nutzen.



Ausdauer schlägt Talent



Es mag paradox klingen in unserer heutigen, schnelllebigen Zeit, doch es sich zeigt sich immer wieder, dass bestimmte Tugenden auch heute noch über Erfolg und Misserfolg entscheiden: Geduld und Ausdauer. Eine Studie dazu aus den 60erJahren wurde unter dem Namen ?Marshmallow-Experiment? bekannt. Bei dieser Untersuchung saßen Kindergartenkinder alleine in einem Raum mit einem Marshmallow. Die insgesamt 562 Kinder konnten den Marshmallow entweder sofort essen oder aber damit warten, bis der Versuchsleiter zurückkommt. Sollte der erste Marshmallow dann noch da sein, würden sie einen zweiten bekommen. Also: Entweder sofort eine kleine Belohnung oder später doppelt belohnt.



Einige der Kinder konnten der Versuchung nicht widerstehen, während andere standhaft blieben und ihren zweiten Marshmallow bei der Rückkehr des Versuchsleiters erhielten. Das Interessante dabei ist nun, wie sich die Mädchen und Jungen nach etwa 20 Jahren entwickelt hatten. Da wurde nämlich deutlich, dass die Kinder mit mehr Ausdauer und Selbstbeherrschung später im Durchschnitt bessere Schulnoten aufwiesen, häufiger einen Uni-Abschluss hatten, mehr Geld verdienten, seltener Drogen nahmen und schlanker waren. Zudem führten die damals ausdauernden Kinder stabilere Beziehungen und konnten besser mit Rückschlägen umgehen. Und das alles bei gleicher Intelligenz.



Auch andere Untersuchungen zeigen, dass sich mit Geduld und Dranbleiben Talent mehr als ausgleichen lässt ? es heißt einfach nur üben und durchhalten. So zeigt eine Analyse von Ausnahmekarrieren, dass etwa 10.000 Praxisstunden zur Perfektion führen. Die Ausdauer triumphiert also über das Talent und bringt den gewünschten Erfolg.





Mit Ausdauer ist alles möglich



?Wer sich immer nur zwischen Euphorie und Ernüchterung im Kreis dreht, wird niemals dauerhaft erfolgreich sein?, sagt Erfolgstrainer Marc M. Galal. ?Ich bin überzeugt davon, dass momentan 98 % aller Menschen so leben ? und sich dann wundern, dass andere in Sachen Erfolg an ihnen vorbeiziehen.? In seinen Seminaren bringt er den Teilnehmern bei, wie sie ihre Wünsche im Leben erfüllen können und nachhaltige Erfolge erzielen. Denn er ist sich sicher: ?Keiner steht auf verlorenem Posten. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihr Verhalten und Ihre Einstellung zu ändern und zu den erfolgreichen 2 % zu gehören?.



Die Erfolgsformel von Galal lautet: Euphorie ? Ernüchterung + Ausdauer = Erfolg. ?Jeder von uns erlebt Rückschläge. Dann heißt es aber unbedingt dranbleiben und an sich glauben?, erklärt der Persönlichkeitstrainer. ?Was wäre uns an toller Musik entgangen, wenn Elvis Presley damals nach seinem ersten Auftritt auf seinen Manager gehört hätte, der ihm sagte, dass er es zu nichts bringen wird. Oder wie viele tolle Erfindungen wären verloren gegangen, wenn Thomas Edison sich damals von seinem Lehrer hätte demoralisieren lassen. Der meinte nämlich, dass Edison zu dumm sei, um irgendetwas zu lernen.?



Diese Beispiele zeigen laut Marc M. Galal eindrucksvoll, was möglich ist, wenn man an sich selbst glaubt und sich nicht von Misserfolgen beirren lässt. ?Nur wenn Sie Ausdauer haben, können Sie wirklich alles erreichen?, betont er.



Marc M. Galal ist als Erfolgstrainer und Experte für Verkaufspsychologie und Persönlichkeitsentwicklung davon überzeugt: "Das große Geheimnis des Erfolgs oder Misserfolgs liegt in der persönlichen Einstellung!" Aufbauend auf umfangreichen Ausbildungen hat er die nls®-Strategie entwickelt. Insgesamt 1,6 Millionen Menschen haben Marc M. Galal gelesen, gehört und live erlebt. Zahlreiche Unternehmen wie Toyota, AXA, Bang & Olufsen und Renault setzen bereits seit Jahren auf nls®. In seinen Seminaren löst Marc M. Galal hemmende Glaubenssätze und ermöglicht den Teilnehmern den Neustart in das Leben ihrer Träume. Mehr Informationen unter http://www.marcgalal.com/nolimits





Marc M. Galal ist als Erfolgstrainer und Experte für Verkaufspsychologie und Persönlichkeitsentwicklung davon überzeugt: "Das große Geheimnis des Erfolgs oder Misserfolgs liegt in der persönlichen Einstellung!" Aufbauend auf umfangreichen Ausbildungen hat er die nls®-Strategie entwickelt. Insgesamt 1,6 Millionen Menschen haben Marc M. Galal gelesen, gehört und live erlebt. Zahlreiche Unternehmen wie Toyota, AXA, Bang&Olufsen und Renault setzen bereits seit Jahren auf nls®. In seinen Seminaren löst Marc M. Galal hemmende Glaubenssätze und ermöglicht den Teilnehmern den Neustart in das Leben ihrer Träume. Mehr Informationen unter http://www.marcgalal.com/nolimits

Weitere Pressemitteilungen von Marc M. Galal

Bereitgestellt von: PresseBoxDatum: 09.10.2017 - 16:59 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538436Anzahl Zeichen: 4376Kontakt-Informationen:Stadt: Frankfurt Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.