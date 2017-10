Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Handwerk

Die Initiative „Lehrlingsprojekt“ ist erfolgreich gestartet

Sören Hennig: Auszubildender bei Schlüter Heizung & Sanitär Sören Hennig: Auszubildender bei Schlüter Heizung & Sanitär

(firmenpresse) - Meldorf, 9. Oktober.

Vor 8 Wochen fiel in Hochdonn der Startschuss für die Initiative „Lehrlingsprojekt“. Seitdem beschäftigen sich die Auszubildenden Sören Hennig, Heiko Nöhrenberg und Dennis Hofstätter intensiv mit der Planung und Umsetzung des Projekts. Bei diesem sind sie das erste Mal seit ihrem Ausbildungsbeginn vor zwei Jahren völlig eigenständig für die Sanitär- und Heizungsarbeiten im zu sanierenden Altbau verantwortlich.



Dazu gehört die Planung der neuen Heizung und des Badezimmers ebenso wie die Umsetzung. Im Zuge dessen werden beispielsweise alte Rohre und Badezimmerobjekte demontiert, der Rohbau fertiggestellt und die Endmontage vorgenommen. Hinzu kommt der direkte Kontakt mit dem Kunden, der für die Auszubildenden eine neue Herausforderung ist.



Dabei hält sich Volker Streich, Geschäftsführer von Schlüter Heizung & Sanitär, bewusst im Hintergrund und erklärt: „Wir beziehen unsere Auszubildenden möglichst früh in die verschiedenen Aufgabenbereiche unserer Projekte ein und übertragen ihnen Verantwortung“. Das Konzept ermöglicht den Auszubildenden schnell ein Verständnis für Abläufe sowie Herausforderungen zu entwickeln und den Umgang mit unerwarteten Situationen zu erlernen. Das Lehrlingsprojekt ist daher nicht nur eine Möglichkeit, das Erlernte eigenständig in der Praxis anzuwenden, sondern auch die ganz individuellen methodischen, sozialen und fachlichen Kompetenzen zu vertiefen.



Hiervon sind auch die Auszubildenden überzeugt, für die Sören Hennig stellvertretend berichtet: „Das Projekt ist eine gute Möglichkeit, das eigene Know-how durch selbständiges Arbeiten zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Die Erfahrungen geben mir das Selbstvertrauen, zukünftig noch souveräner mit Herausforderungen umzugehen und bereiten mich auf ideale Weise auf die Zeit nach Ausbildungsende vor“.

Über die Begeisterung und das Engagement seiner Auszubildenden freut sich Volker Streich, denn er ist sich sicher: „Eine fundierte berufliche Qualifizierung unserer Auszubildenden, die über das übliche Maß hinausgeht und neue Impulse setzt, ist die beste Basis für eine perspektivenreiche Karriere im Handwerk und den weiteren Erfolg unseres Unternehmens“.





Das Projekt wird voraussichtlich Ende Oktober mit der Endmontage abgeschlossen sein und 2018 in eine neue Runde gehen.

Schlüter Heizung & Sanitär (Meldorf) ist ein regional tätiges Unternehmen, das 1975 gegründet wurde und durch hochwertige Produkte und Dienstleistungen sowie fortschrittliche Strukturen und Abläufe in Schleswig-Holstein zu den führenden Unternehmen der Heizungs- und Sanitärbranche zählt. Das Unternehmen ist schwerpunktmäßig in den Bereichen Heizsysteme, Neu- und Umbau von Bädern und Heizungen sowie dem Kundendienst tätig und Anbieter für Privathaushalte und Gewerbebetriebe. Angetrieben von der gemeinsamen Leidenschaft zum Handwerkt arbeiten mehr als 40 Beschäftigte täglich an kundenorientierten, umweltfreundlichen und energiesparenden Lösungen, die ökologisch wie wirtschaftlich sinnvoll sind und die Lebensqualität verbessern. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.schlueter-heizungsbau.de

Schlüter Heizung & Sanitär

Inh. Volker Streich

Marktstr. 4

25704 Meldorf

www.schlueter-heizungsbau.de





Ansprechpartnerin:

Sarah Thiel

Marketing / PR

Tel.: 04832 9920

sarah.thiel(at)schlueter-heizungsbau.de



