Dreifach Silber: cyperfection gewinnt beim Fox-Award

(firmenpresse) - cyperfection konnte dabei die Jury gleich zweimal mit dem neuen Markenauftritt von auxilion überzeugen: in der Kategorie ‚Externe Kommunikation – Finanzen’ gewannen die Digitalexperten sowohl den Fox-Award, als auch den Fox Visuals-Preis – beides in Silber. Im Mittelpunkt des neuen Markenauftritts des unabhängigen Beratungshauses steht die Unternehmenswebseite. Daraus leiten sich alle weiteren Maßnahmen wie CI/CD, vertriebsgestützte Kommunikationstools, Geschäftsausstattungen oder Imagebroschüren für sämtliche Touchpoints und Kanäle ab. Außerdem verantwortet cyperfection, die seit 2016 als Lead-Agentur für integrierte Markenentwicklung und digitale Markenführung für auxilion tätig ist, auch die neue Corporate Language sowie die Erstellung aller Inhalte für den Betriebsrenten-Spezialisten.



Den dritten Preis gewann die Agentur mit dem Self-E-Detailing Projekt #meinlernportal für den langjährigen Kunden Roche Diabetes Care Deutschland in der Kategorie ‚Externe Kommunikation – Gesundheit/Medizintechnik’. Die B2B-Plattform vertieft und festigt das Wissen von Ärzten und Apothekern über die Accu-Chek Blutzuckermesssysteme und macht so die Produkte und Dienstleistungen für die Fachzielgruppe erlebbar. Dabei legten die Spezialisten von cyperfection besonderen Wert auf ein responsives Design. Weiterhin entwickelten die Digitalspezialisten innovative Tools, die sowohl die USPs der Produkte erlebbar machen als auch Diabetes Grundlagenwissen vermitteln sollen. Nutzer können auf dem Portal etwa verschiedene Aufgaben zu den Accu-Chek Produkten beantworten und sich so in die alltäglichen Herausforderungen eines Menschen mit Diabetes hineinversetzen.





Über die FOX AWARDS:

Die FOX AWARDS zeichnen unter dem Dach des dapamedien Verlags bereits zum siebten Mal nachweisbar effiziente Lösungen in den Bereichen Marketing und Kommunikation aus – analog wie digital. Die Jury bewertet das konzeptionelle Zusammenspiel von Kanälen und Touchpoints zum Erreichen des Kommunikationsziels.







Über cyperfection:

Die cyperfection gmbh, Ludwigshafen, wurde 1996 gegründet und zählt mit 21 Jahren Online-Erfahrung zu den Pionieren der Kommunikationsagenturen für digitale Medien. Seit Mitte 2017 ist die Agentur mit einem Strategy-Hub auch in Berlin präsent. Das Team umfasst somit an beiden Standorten über 40 Mitarbeiter, die auf die Entwicklung von Marken im digitalen Raum spezialisiert sind und Digital- und Kommunikationslösungen entwickeln, die von der App, über Portal- und E-Shop-Lösung bis hin zu integrierten Marken- und Kommunikationskampagnen reichen.

cyperfection gmbh

Eva Ciuman

Im Zollhof 1

67061 Ludwigshafen

Tel.: 0621 587104-0



