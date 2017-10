Industrie

EMO 2017: WNT zieht positive Bilanz

(PresseBox) - Der Erfolg einer Messe wird am besten anhand ihrer Besucherzahlen bestimmt. Schon allein deshalb kann die EMO 2017 aus WNT-Sicht als Erfolg gewertet werden. Das Interesse war groß an den neuen, innovativen Werkzeugen des Zerspanungsspezialisten aus Kempten und es herrschte an allen sechs Tagen reges Treiben an deren Messestand.



?Die EMO in Hannover hat einmal mehr ihre Führungsposition als Weltleitmesse für die Metallbearbeitung bewiesen?, erklärte WNT Geschäftsführer Claude Sun im Anschluss an die Messe. ?Unser Standpersonal hatte alle Hände voll zu tun und führte pausenlos Beratungsgespräche über unsere Produktneuheiten. Gut angekommen sind unsere Tool Supply 24/7 Lösungen, mit denen die Werkzeugbeschaffung für den Kunden völlig automatisiert abläuft. Aber auch unsere neuesten Werkzeuge standen sehr stark im Fokus der Besucher?, so Sun.



Der WNT-Stand wurde auf der EMO erstmals mit der Ausstellungsfläche der Konzernmutter CERATIZIT gekoppelt. ?Damit haben wir ein wichtiges Signal gesetzt und unseren Kunden gezeigt, dass wir sie künftig auch bei großen OEM-Projekten umfassend betreuen können. Wir sind das einzige Kataloghaus auf dem Markt, das einen direkten Zugriff auf die gesamte Prozesskette in der Herstellung von Zerspanungswerkzeugen hat?, so Sun. ?Es hat uns sehr gefreut, dass uns so viele Besucher positives Feedback dazu gegeben haben und bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die zu unserem Stand kamen.?



Die 5 beliebtesten Messehighlights im Überblick



Und zu sehen gab es am WNT-Stand in der Tat reichlich. Zum Beispiel den neuen Tauchfräser MonsterMill PCR Uni, der nicht nur Schruppen und Schlichten, sondern auch senkrecht eintauchen kann. Dem PCR stehen dafür vier Schneiden zur Verfügung, die hohe Vorschübe beim Bohren und eine schnelle Zustellung auf Arbeitstiefe ermöglichen. Hohe Zahnvorschübe bis zu 0,137 mm/U. sind mit dem MonsterMill PCR beim Rampen, Nutfräsen und seitlichem Besäumen problemlos möglich.





Ebenfalls hoch im Kurs standen bei den Fachbesuchern das erste dreischneidige Wechselkopfbohrsystem WTX ? Change Feed von WNT. Kein Wunder, denn im Vergleich zu zweischneidigen Wechselkopfsystemen erreicht der WTX ? Change Feed 50 ? 100 % höhere Vorschübe und reduziert Bearbeitungszeiten deutlich. Dank des austauschbaren Wechselkopfs bringt der Change Feed aber auch finanzielle Vorteile. Im Falle von Verschleiß muss nur der Kopf ausgetauscht werden ? die Anschaffungskosten sind dadurch deutlich geringer als bei einem Monowerkzeug.



Wirtschaftlichkeit und hohes Zerspanvolumen sind auch die Merkmale des neuen Hochvorschubfrässystems HFC 19. Mit einer Zustellung von ap 3,3 mm und maximal hohen Vorschüben pro Zahn sind mit diesem System enorme Abtragsraten bei höchster Prozesssicherheit möglich. Die Besucher am WNT Stand waren sich einig: Mit dieser Performance bekommt ?Schuppen? eine ganz neue Bedeutung.



Eine starke Performance verspricht auch die neue Dragonskin-Sorte DPX2245. Ihre spezielle Schichtstruktur ist aufgrund adaptierter Schichtzusammensetzung und optimierter Mikrostruktur für höchste Oxidationsbeständigkeit insbesondere für die Trockenbearbeitung geeignet und für hohe Schnittgeschwindigkeiten prädestiniert. Die Sorte überzeugt mit herausragenden Hochtemperatureigenschaften und ist eine Erweiterung in Richtung hochlegierter Stahlwerkstoffe in den ISO-Bereichen P45/M45.



Auf der EMO wurden auch die neuen, innovativen Spannblöcke für das renommierte Stechsystem DC-SX vorgestellt. Bei diesem System sorgen zwei zielgerichtete inneren Kühlkanälen dafür, dass das Kühlmittel genau an die Stelle geleitet wird, an der es den größten Effekt hat: direkt an der Schneidkante. Mit den Spannblöcken wird nun außerdem eine universelle Kühlmittelanbindung gewährleistet. Das Besondere: Die neuen Spannblöcke sind die einzigen mit insgesamt 3 Anschlussmöglichkeiten und bieten dadurch höchste Flexibilität.



Werkzeugauswahl fürs Langdrehen



Die Werkzeugspezialisten von WNT gaben auf der EMO aber auch einen Ausblick auf ihren neuen Spezialkatalog ?Werkzeugauswahl fürs Langdrehen?, der ab 6. November erhältlich ist. Der Katalog wurde optimal auf die Bedürfnisse dieses spezifischen Marktes zugeschnitten und enthält die idealen Werkzeuglösungen für fast alle Anwendungen beim Langdrehen. Kunden profitieren neben dem umfangreichen Produktportfolio von 11.000 Artikeln auch von der hohen Verfügbarkeit der Ware. So garantiert die Firma WNT auch hier über eine Verfügbarkeit der Werkzeuge von 99 % und einer extrem schnellen Anlieferung. Artikel die bis 19 Uhr bestellt werden, werden dem Kunden bereits am darauffolgenden Werktag zugestellt. Darüber hinaus stehen die Zerspanungsexperten von WNT sowohl persönlich als auch telefonisch für jeglichen Beratungsbedarf zur Verfügung, damit die Produktion niemals stillsteht und WNT-Kunden unendlich Langdrehen können.



Der Katalog erscheint am 6. November und kann auf www.wnt.com/de/langdrehen kostenlos bestellt werden.



Weitere Infos und Produktvideos zu den neuen Produkten von WNT finden Sie unter www.wnt.com.





