25 Jahre Fertigteilwerk in Zeithain – Ein Grund zum Feiern!

(firmenpresse) - Über 200 geladene Gäste wurden am Freitag, den 15. September von den FUCHS-Geschäftsführern, Conrad Fuchs und Mike Sahm, herzlich empfangen. Gefeiert wurde in einem beeindruckend geschmückten Festzelt, das zwischen den Produktionshallen am Werksgelände extra aufgebaut war. Dort fanden sich neben dem Bürgermeister, Herrn Ralf Hänsel, vor allem - laut Conrad Fuchs - „treue Wegbegleiter“, wie Industriepartner, Lieferanten, langjährige Kunden und die Mitarbeiter mit ihren Familien ein.

Vorab hatten alle Gäste die Möglichkeit zu einem Werksrundgang durch die Hallen und über den Lagerplatz, was auch rege genutzt wurde. Wer ein Fertigteilwerk noch nicht von innen gesehen hatte, zeigte sich tief beeindruckt. Anschließend fanden sich alle Jubiläumsgäste im Festzelt ein. Die einleitenden Worte von Conrad Fuchs, dem geschäftsführenden Gesellschafter, boten einen kurzen Rückblick auf die Werksgeschichte sowie einen Blick nach vorne. Anschließend übergab er das Wort an Berthold Sahm, dem ehemaligen Geschäftsführer. 2006 wagte dieser mit seinem Geschäftspartner, Herrn Klaus Lehmann, den Neuanfang als Betonsysteme Zeithain. Ein mutiger und wertvoller Schritt, wie sich später noch zeigen sollte.

Nach der Gründung des Fertigteilwerks Zeithain 1992 durch DYWIDAG erlebte das Werk einige Höhen. Kurz nach der Wende nutzte man die allgemeine Aufbruchstimmung. Mit der Jahrtausendwende aber, folgte aufgrund von massiven Überkapazitäten und Marktrückgängen eine tiefe und langanhaltende Krise der deutschen Bauindustrie. Auch der DYWIDAG Konzern bzw. die Walter Bau-AG, zu welchem das Werk ursprünglich gehörte, konnten sich den schwierigen Marktgegebenheiten nicht entziehen. Inmitten dieser Krisenzeit entschlossen sich die leitenden Angestellten, Sahm und Lehmann, im Rahmen eines sogenannten Management-Buy-out, das Werk fortzuführen und damit den Fortbestand des Standorts zu sichern. „Wir haben es geschafft, unsere Konzern-Vergangenheit hinter uns zu lassen und die Aufträge in gewohnter Qualität abzuwickeln,“ so Sahm, „Doch ohne unsere treuen Kunden und Lieferanten, die auch in diesen schweren Zeiten zu uns gehalten haben, wäre das sicherlich nicht möglich gewesen.“ Aus dem ehemaligen Konzern wurde ein Familienunternehmen, denn Sahm engagierte schon bald seinen Sohn Mike, der noch heute als Geschäftsführer der FUCHS Fertigteilwerke Ost in Zeithain tätig ist.



Um den rund 100 Mitarbeitern am Standort Zeithain eine stabile Zukunft zu ermöglichen, machten sich Sahm und Lehmann ein paar Jahre später auf, einen finanzkräftigen Partner aus der Fertigteilbranche zu suchen. Das brachte die Unternehmerfamilie FUCHS aus dem bayerischen Berching vor fünf Jahren nach Zeithain. Mit Wirkung zum 01.11.2012 haben „die Füchse“, wie sie bei der ganzen Belegschaft genannt werden, den Standort Zeithain übernommen. Seitdem haben sie das Portfolio und die Leistungsfähigkeit des Fertigteilwerks auf den Kopf gestellt – im positiven Sinne. „Heute können wir auf ein solides Fundament in Zeithain bauen. Wir haben die letzten Jahre durch Investitionen im Werk gute Voraussetzungen geschaffen, um die Kernkompetenzen im Bereich der Umwelttechnik weiter auszubauen“ so Conrad Fuchs. „Mit einer nachhaltigen Vertriebsarbeit sowie Produktinnovationen ist es unser Ziel, unsere treuen Mitarbeiter noch viele Jahre mit Arbeit zu versorgen.“

„Die Füchse“, das sind nicht nur die Menschen, die dem Fertigteilwerk seinen Namen geben, das sind vor allem die Mitarbeiter. Viele davon, die bereits 1992 unter DYWIDAG die Arbeit aufgenommen haben, sind noch heute im Fertigteilwerk tätig. Rund 30 Mitarbeiter wurden für 10, 15 und 25 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt.

Mit Stolz können sie auf 25 Jahre Geschichte zurück blicken. Dies ist auch ein außerordentlicher Grund, das Erreichte zu feiern! Das Buffet mit sächsischen Spezialitäten aus der Region war vom Feinsten. Die Partyband war extra aus Berlin angereist und ließ die Jubiläumsgäste bis spät in die Nacht das Tanzbein schwingen.



Unsere Leidenschaft ist Beton! Die FUCHS Fertigteilwerke sind leistungsstarke Profis in der Entwicklung und Herstellung von Betonfertigteilen. Als Teil der Firmenfamilie FUCHS (www.fuchs-soehne.de) sind wir seit mehr als 60 Jahrenfür den Bau tätig. An fünf modernen Standorten werden deutschlandweit Betonelemente vorgefertigt. Unser Leistungsspektrum reicht durch unsere vielfältige Produktpalette von Groß- projekten im Hoch- und Ingenieurbau bis hin zu intelligenten Produkten im Bereich der Umwelttechnik und Infrastruktur.

