Wirtschaft (allg.)

neues deutschland: Kommentar zu weltweitem Kapital in Steueroasen: Keine Belohnung

ID: 1538456

(ots) - Die Angst der Politiker, dass die Reichen aller

Welt ihr Geld vor ihnen verstecken, ist bekanntlich übergroß. So

hoffte der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück einst mit

Hilfe einer niedrigen Abgeltungsteuer Superreiche dazu zu bewegen,

ihr in Oasen geparktes Geld wieder ordentlich versteuern zu lassen.

Doch gebracht hat dieses »Besser 25 Prozent von x als nix«

bekanntlich eigentlich nix.



Denn Superreiche lassen sich von niedrigen Steuern nicht abhalten,

ihr Geld in Steueroasen wie der Schweiz oder Hongkong zu verstecken.

Dies zeigt eine aktuelle Studie des renommierten

US-Wirtschaftsinstituts National Bureau of Economic Research, der

zufolge die Steuerhöhe ein ziemlich unbedeutender Faktor in Bezug auf

die Vermögensflucht ist. Zum einen dienen Offshore-Konten nämlich

dazu, illegal erworbenes Geld zu verstecken. Zum anderen wird

vermutlich derjenige Superreiche, der sich mal die Mühe gemacht hat,

sein Geld beiseite zu schaffen, auch bei ein Prozent Steuern noch

»Lieber nix von x als ein Prozent von x« denken. Insofern helfen

Belohnungen bei der Bekämpfung von Steueroasen nicht weiter.



Dass dies auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit ist, liegt

auf der Hand. Schließlich rentiert es sich nur für Superreiche,

Vermögen auf Offshore-Konten verschwinden zu lassen. Dass ihnen dies

mit dem kürzlich in Kraft getretenen automatischen

Informationsaustausch über Finanzkonten zwischen 50 Staaten schwerer

gemacht wird, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Doch reicht

dieser bei weitem nicht aus.







Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von neues deutschland

Bereitgestellt von: otsDatum: 09.10.2017 - 17:53 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538456Anzahl Zeichen: 1927Kontakt-Informationen:Stadt: Berlin Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.