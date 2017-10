Handel

Suitsupply, die internationale Marke für Herrenanzüge, startet seine Schwesterfirma Suistudio - und das nicht für Herren

ID: 1538465

(ots) - Suistudio eröffnet Ende Oktober die

erste US-Filiale in New York City. Das Rennen quer durch die

Vereinigten Staaten, gemeinsam mit dem großen Bruder Suitsupply, hat

begonnen. Suitsupply hat weltweit bislang 84 Läden eröffnet, um auf

seinem extremen erfolgreichen Online-Shop aufzubauen. Die beiden

Geschwisterunternehmen bringen ihr durch Kunden hoch angepriesenes

Einkaufserlebnis und ihre Maßschneidererfahrung in jede größere

Stadt.



Ganz nach dem feurigen Motto des großen Bruders startete nun

Suistudio mit einer kraftvollen Botschaft in die neue

Saison:#notdressingmen, verkörpert durch Model und Modeikone Rianne

ten Haken. Egalität ist ganz offensichtlich der rote Faden, der sich

durch die gesamte Kollektion zieht. Anzüge für Damen werden hier

genauso ernst genommen wie Anzüge für Herren; diese aktuelle

Kollektion steht ganz unabhängig auf ihren eigenen Beinen.



Der Begriff, powersuiting" ist für Suistudio nicht nur ein

Schlagwort, und der Beweis liegt in den Details. Das Erfolgsrezept

ist die vertikale Unternehmenskonzentration, die luxuriösen Look &

Feel zu erschwinglichen Preisen erlaubt. Der gesamte Prozess, vom

Design bis hin zum Kundeneinkauf , stammt aus einer Hand. Es werden

hochwertige italienische Stoffe, wie etwa jene von Vitale Barberis

Canonico und Ferla (Textilhersteller aus der Biella-Region), mit von

Hand gefertigter, fachkundiger Schneiderarbeit kombiniert. Das

Ergebnis: ein Power-Anzug.



Suistudio hat vor kurzem seinen Online-Shop eröffnet, und dieser

erweist sich bereits als erfolgreich. Der Schlüssel zur

Kundenzufriedenheit liegt nicht nur in einer optimalen Passform,

sondern auch darin, dass man sowohl "modisch aktuelle" als auch

"klassische" Stile, die von Frauen nachgefragt werden, anbietet



CEO/Gründer Fokke de Jong: "Wir wurden lange darum gebeten, eine



Damenkollektion zu entwerfen. Bei unserer Marke geht es darum, ein

qualitativ hochwertiges Produkt zu erschwinglichen Preisen

anzubieten. Dies war kein unkompliziertes Unterfangen. Nach

jahrelanger Vorbereitung denke ich, dass wir nun endlich geschafft

haben. Eine perfekte Passform, die unsere Kunden mit Begeisterung

tragen."



Suistudio-KollektionAnzüge: 259 - 499 EUR, Hosen: 129-199 EUR,

Jacken: 199- 499 EUR, Kleider 99-199 EUR, Mäntel 259 - 499

EUR*Hemden, Strickwaren, Röcke, Kleider, Overalls und Abendmode sind

ebenfalls erhältlich.



AUS GESPRÄCHEN MIT KRISTINA BARRICELLI, VP SUISTUDIO, USA:



F: Soll der Slogan "Not Dressing Men" ein Statement zum

Rollentausch zwischen den Geschlechtern darstellen?



A: Die Suistudio-Frau hat sich vor kurzem hier in der Gegend

niedergelassen und sie hat eine interessante Geschichte zu erzählen;

und das ist eigentlich alles. Sie erzählt ganz einfach ihre

Geschichte. Ihr ein Label anzuheften, das aussagt, dass sie die

Geschlechterrollen umkehren möchte, würde die fehlerhaften

Rollendefinitionen, die den Geschlechtern bereits viel zulange

auferlegt werden, zu sehr hervorheben. Sie ist stark, selbstbewusst

und stolz auf sich selbst. Sie hat auch einen nackten Mann in ihrer

Wohnung.



F: Werden wir, wie bei Suitsupply, mehr solcher freizügiger

Kampagnen sehen?



A: Genauso wie wir in dieser Werbekampagne das Verhältnis zwischen

Mann und Frau darstellen, sind auch Suitsupply und Suistudio

voneinander unabhängig; sie koexistieren. Wir sind gespannt, mehr

über die Suistudio-Frau zu erfahren und darüber, was sie tut oder

wohin sie geht. Sie ist interessant und hat die Freiheit, das zu tun,

was sie will, wie zum Beispiel einen erotischen Abend zu genießen

oder sich bei einem Serienmarathon auf dem Sofa zu entspannen. Das

ist einzig und allein ihre Entscheidung.



F: Warum wird gerade Erotik quer über alle Werbekampagnen für Mode

gezeigt?



A: Seien wir doch ehrlich, wir kleiden uns nicht nur deshalb, um

uns warm zu halten. Wenn dies das einzige Ziel wäre, dann könnte man

das mit weniger Kostenaufwand bewerkstelligen.



Mehr Informationen finden Sie unter: Website: www.suistudio.com

Instagram: (at)SUISTUDIO



Pressemappe: SUISTUDIO MEDIA KIT (https://we.tl/Fs50er129t)



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/568101/Suistudio_FW17_Not_Dre

ssing_Men_02.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/568101/Suistudio_FW17_Not_Dressing_Men_02.jpg)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/568100/Suist

udio_FW17_Not_Dressing_Men_01.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/568100/Suistudio_FW17_Not_Dressing_Men_01.jpg)

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/567959/SUISTUDIO_Logo.jpg







Pressekontakt:

Name: Kristina Barricelli

Titel: VP Suistudio USA

E-Mail: Kbarricelli(at)suistudio.com Tel.: +1 (917) 402-0941



Original-Content von: Suistudio, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Suistudio

Bereitgestellt von: otsDatum: 09.10.2017 - 18:10 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538465Anzahl Zeichen: 5337Kontakt-Informationen:Stadt: New York Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.