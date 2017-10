Wirtschaft (allg.)

WAZ: Kommunen in der Zwickmühle

- Kommentar von Frank Meßing

zum Sonntagsverkauf

ID: 1538469

(ots) - Mit ihrem "Entfesselungspaket" will die neue

Landesregierung für Schwung in Nordrhein-Westfalen sorgen. Nur wenige

Wochen nach Amtsantritt wollen CDU und FDP ihre Handlungsfähigkeit

demonstrieren. Beim hoch umstrittenen Ladenöffnungsgesetz mit dem

Reizthema verkaufsoffener Sonntag hätte sich Wirtschaftsminister

Andreas Pinkwart aber besser etwas mehr Zeit gelassen. Die Kritik aus

Handel und Wissenschaft an seiner Novelle ist deutlich. Auch der

wirtschaftsnahe FDP-Politiker hat offenbar kein Rezept, wie die

Kommunen bei der Genehmigung aus ihrer Zwickmühle befreit werden

können.



Mit ihrem eiligen Vorpreschen bringt die Landesregierung überdies

die Gewerkschaft Verdi gegen sich auf. Dutzende verkaufsoffene

Sonntage hat sie bereits vor Gericht zu Fall gebracht. Wenn die

Landesleitung nun mit einer neuen Klagewelle droht, dürfte das Chaos

in den Innenstädten und Einkaufszentren noch größer werden. Pinkwart

sollte die Mahnungen von Staatsrechtlern und Gewerkschaftern deshalb

ernst nehmen. Das neue Ladenöffnungsgesetz muss wasserdicht sein. Der

Schaden, den die vielen kurzfristig abgesagten Shopping-Events

angerichtet haben, ist groß genug.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Bereitgestellt von: otsDatum: 09.10.2017 - 18:16 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538469Anzahl Zeichen: 1563Kontakt-Informationen:Stadt: Essen Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.