Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Handel

Fujitsu schließt sich mit Arkessa zusammen, um vernetzte Lösungen für globale Kunden im Einzelhandelssektor bereitzustellen

ID: 1538471

(ots) -



Im Einzelhandels- und Hotel- und Gastgewerbe sowie im

Unternehmensbereich halten cloudbasierte Geschäftsanwendungen immer

stärker Einzug. Dadurch wird eine schnelle, zuverlässige und sichere

Konnektivität praktisch unerlässlich. Im Einzelhandelsbereich ist

mobiles 3G- und 4G-Breitband die Antwort. Damit ist sofort die

Geschäftsfähigkeit hergestellt, und die Lösung bietet automatische

Ausfallsicherung für WAN-Verbindungen.



Im Einzelhandels- und Hotel- und Gastgewerbe findet ein

technologischer Wandel statt, der Geschäfte und Personal produktiver

macht. Alle profitieren von einem schnelleren und effizienteren

Service in einer entspannten Atmosphäre. Zudem versuchen

Einzelhändler ständig das Einkaufserlebnis aufzuwerten, um sich auf

dem hart umkämpften Markt zu behaupten.



Im Einzelhandel ist das Backoffice das Verbindungsglied zwischen

Kundenerfahrung und Wachstum. Dies soll durch Einsparungen,

Produktivität und Verlustminderung erzielt werden. Wenn Aktionen und

Prozesse nicht effizient gestaltet sind oder einheitlich auf alle

Geschäfte und Zentralen angewandt werden, müssen Einzelhändler extra

hart arbeiten. Prozesse sind nicht nur für den Verkaufszyklus

förderlich, sie helfen auch Kosten zu sparen.



Um dieses Maß an Konsistenz zu erzielen, bedarf es einer sicheren,

belastbaren und internationalen Konnektivitätslösung. Fujitsu ist ein

führender Anbieter von Einzelhandels- und IoT-Lösungen, die von

seinen globalen Konnektivitätspartnern unterstützt werden.



Simon Rees, CTO, Networks and Telecoms bei Fujitsu, sagte: "Einige

unserer globalen Key-Accounts verlassen sich auf uns, um ihre auf

ganz Europa verteilten Niederlassungen zu unterstützen. Dies basiert

auf mobilen 3G- und 4G-Datenverbindungen, die immer aktiv sind und

belastbare Netzwerkleistung für festnetzbasierte Datenlinks liefern.



Wir haben uns für den Fully Managed Service von Arkessa entschieden,

um die Netzwerkdienste mehrerer Netzbetreiber in ganz Europa zu

aggregieren und die von Fujitsu gewohnte Uptime-Qualität für

kritische Einzelhandelsaktivitäten bereitzustellen."



Andrew Orrock, CEO von Arkessa, sagte: "Verzögerungen oder

Unterbrechungen der Cloud-Konnektivität führen dazu, dass neue

Standorte nicht mit voller Kapazität arbeiten oder Einzelhändler

keine Kartenzahlungen akzeptieren können. Die diesbezüglichen

Statistiken sprechen eine klare Sprache: 90 % aller Verkäufe werden

immer noch im stationären Handel abgewickelt, und 73 % der Käufer

finden lange Schlangen frustrierend. Effiziente Betriebsabläufe und

Kundenzufriedenheit sind daher oberstes Gebot. Arkessa begrüßt

ausdrücklich die erneute Zusammenarbeit mit Fujitsu, um seine

IKT-Lösungen für den Einzelhandel zu unterstützen und den

Fujitsu-Kunden dabei zu helfen, ein erstklassiges Kundenerlebnis

anzubieten."



Informationen zu Arkessa



Arkessa ist ein globaler Anbieter von M2M Managed Services, der

IoT-(Internet der Dinge-)Konnektivität einfacher und zukunftssicher

macht. Arkessa vernetzt Geräte und Services mit dem IoT, und das

unabhängig von Standort, Netzbetreiber oder Mobilfunktechnologie.



Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.arkessa.com/euicc







Pressekontakt:

+44-7734-089781

t: +44-1279-799 270

e: iain.davidson(at)arkessa.com



Original-Content von: Arkessa, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Arkessa

Bereitgestellt von: otsDatum: 09.10.2017 - 18:38 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538471Anzahl Zeichen: 3789Kontakt-Informationen:Stadt: London Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.