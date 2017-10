Politik & Gesellschaft

Allg. Zeitung Mainz: Wunderland / Kommentar zu Jamaika / Von Mario Thurnes

ID: 1538472

(ots) - Willkommen im Merkel-Wunderland. So heißt es für FDP

und Grüne. Die CDU hat sich mit der CSU auf einen Kompromiss in

Sachen "Obergrenze" geeinigt, der die Handschrift der Kanzlerin

trägt: Fragen offenlassen, dennoch Diskussionen vermeiden und den

Mehrheiten in den Meinungsumfragen gerecht werden. Flankiert wird

Merkel von einigen Journalisten, die nicht klar genug herausarbeiten,

dass es sich bei dem Kompromiss nicht um eine neue Gesetzeslage

handelt - sondern um eine Einigung, die zwei von vier möglichen

Koalitionspartnern gefunden haben. Den beiden anderen hat Merkel eine

heikle Aufgabe gestellt: Einem nicht immer restlos interessierten

Publikum die eigene Position erklären zu müssen. Vergleichsweise

einfach dürfte es noch der FDP fallen: Die kann vor ihre Wähler

treten und sagen, dass die Formel verschroben sein mag, aber

letztlich die gewünschte Position der Rückkehr zum alten Asylrecht

bedeutet. Für die Grünen ist die Aufgabe weit diffiziler. In deren

Anhängerschaft gibt es einen gehörigen Anteil, der für

Symboldebatten, die frei von realen Folgen sind, durchaus ein offenes

Ohr hat. Der Erzählung vom Deckel, der atmet, werden die Grünen daher

noch einen neuen Dreh geben müssen. Auf das Kunstwort, das sie dafür

erfinden, dürfen wir gespannt sein. So lange die Balkanroute dicht

ist und das Abkommen mit der Türkei hält, wird die

Obergrenzen-Regelung der Union nicht belastet. Öffnet sich die

Balkanroute oder bricht das Abkommen, wird Merkel neu handeln

(müssen). Und das wie immer: Fragen offenlassen, dennoch Diskussionen

vermeiden und den Mehrheiten in den Meinungsumfragen gerecht werden.







Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Wolfgang Bürkle

Newsmanager

Telefon: 06131/485980

online(at)vrm.de



Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Allgemeine Zeitung Mainz

Bereitgestellt von: otsDatum: 09.10.2017 - 18:37 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538472Anzahl Zeichen: 2046Kontakt-Informationen:Stadt: Mainz Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.