Robert Menasse erhält den Deutschen Buchpreis 2017 für seinen Roman "Die Hauptstadt"

(ots) - Der Gewinner des Deutschen Buchpreises

2017 ist Robert Menasse. Er erhält die Auszeichnung für seinen Roman

"Die Hauptstadt" (Suhrkamp).



Die Begründung der Jury:



"Das Humane ist immer erstrebenswert, niemals zuverlässig gegeben:

Dass dies auch auf die Europäische Union zutrifft, das zeigt Robert

Menasse mit seinem Roman 'Die Hauptstadt' auf eindringliche Weise.

Dramaturgisch gekonnt gräbt er leichthändig in den Tiefenschichten

jener Welt, die wir die unsere nennen. Und macht unter anderem

unmissverständlich klar: Die Ökonomie allein, sie wird uns keine

friedliche Zukunft sichern können. Die, die dieses Friedensprojekt

Europa unterhöhlen, sie sitzen unter uns - 'die anderen', das sind

nicht selten wir selbst. Mit 'Die Hauptstadt' ist der Anspruch

verwirklicht, den Robert Menasse an sich selbst gestellt hat:

Zeitgenossenschaft ist darin literarisch so realisiert, dass sich

Zeitgenossen im Werk wiedererkennen und Nachgeborene diese Zeit

besser verstehen werden."



Der Jury für den Deutschen Buchpreis 2017 gehören an: Silke Behl

(Radio Bremen), Mara Delius (Die Welt), Christian Dunker

(autorenbuchhandlung berlin), Katja Gasser (Österreichischer

Rundfunk), Maria Gazzetti (Casa di Goethe, Rom), Tobias Lehmkuhl

(freier Kritiker, Berlin) und Lothar Schröder (Rheinische Post).



Für die Auszeichnung waren außerdem nominiert: Gerhard Falkner

(Romeo oder Julia, Berlin Verlag), Franzobel (Das Floß der Medusa,

Paul Zsolnay), Thomas Lehr (Schlafende Sonne, Carl Hanser), Marion

Poschmann (Die Kieferninseln, Suhrkamp) und Sasha Marianna Salzmann

(Außer sich, Suhrkamp).



Mit dem Deutschen Buchpreis 2017 zeichnet die Börsenverein des

Deutschen Buchhandels Stiftung zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse

den deutschsprachigen Roman des Jahres aus. Förderer des Deutschen

Buchpreises ist die Deutsche Bank Stiftung, weitere Partner sind die



Frankfurter Buchmesse und die Stadt Frankfurt am Main. Die Deutsche

Welle unterstützt den Deutschen Buchpreis bei der Medienarbeit im In-

und Ausland. www.deutscher-buchpreis.de







