Buch von Stefan Serret: „Die GeldSchule - In 7 Schritten Ordnung in die Finanzen bringen und ab sofort systematisch Vermögen aufbauen“

(firmenpresse) - Buch von Stefan Serret: „Die GeldSchule - In 7 Schritten Ordnung in die Finanzen bringen und ab sofort systematisch Vermögen aufbauen“



Finanziell erfolgreicher werden durch systematischen Vermögensaufbau! Dieser Ratgeber vermittelt das dazu notwendige Finanzwissen und die konkreten Umsetzungsmethoden. In 7 Schritten werden mit Hilfe des als Bonus erhältlichen Excel-Rechentools die privaten Finanzen auf Vordermann gebracht und Vermögensaufbau ab sofort ermöglicht.



Ohne Vorkenntnisse kann das in diesem Ratgeber erläuterte Finanzwissen zum Erreichen der eigenen Lebens- und Finanzziele angewendet werden:



•Grundlagen und Sicherheit unseres Geldsystems

•Grundsätze des systematischen Vermögensaufbaus

•Finanzielle Fehler vermeiden und von den Vermögenden lernen

•Strategien zum Sparen und Investieren im Umfeld niedriger Zinsen

•Bedeutung der Armutsformel und der Wohlstandsformel

•Ermittlung des „Gewinns“ oder „Verlusts“ pro Monat

•Erhöhung des monatlichen und langfristigen finanziellen Spielraums

•Erstellung einer Übersicht über Vermögen und Schulden

•Ableitung von individuellen Lebens- und Finanzzielen

•Systematische Zielerreichung durch das Kontenmodell

•Anwendung der sechs wichtigsten Kennzahlen für private Finanzen

•Entwicklung eines persönlichen Finanzplans für die nächsten 10 Jahre

•Konkrete Umsetzungstipps zum Vermögensaufbau und Vermögenserhalt

•Investieren in Wertpapiere, Immobilien und Edelmetalle

•Optimierung und Sicherung der Altersvorsorge



Stefan Serret hat mehr als 20 Jahre in nationalen und internationalen Banken im Bereich der Vermögensanlage und -verwaltung für private Kunden verantwortlich gearbeitet und ist Inhaber der unabhängigen GeldSchule.



Das Buch "Die GeldSchule: In 7 Schritten Ordnung in die Finanzen bringen und ab sofort systematisch Vermögen aufbauen"

Die M&E Books Verlag GmbH ist spezialisiert auf hochwertige Ratgeber rund um das Thema Immobilien, Kapitalanlagen, Finanzen und Existenzgründung.



M&E Books Verlag GmbH

Verleger und Geschäftsführer: Herr Vu Dinh (MBA)

Thywissenstrasse 2

51065 Köln

http://www.me-books.de

vudinh(at)me-books.de

