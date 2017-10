Transport - Logistik

GENIVI Alliance stellt Interaktionsstrategie für Fahrzeug-Domänen vor

ID: 1538482

(ots) - Die GENIVI Alliance,

eine offene, kollaborative Softwaregemeinschaft von

Fahrzeugherstellern und deren Zulieferern, stellt eine

Interaktionsstrategie für Fahrzeug-Domänen vor, die sich auf die

Entwicklung von offenen Standardschnittstellen und Code konzentriert,

welche den Weg zur Überbrückung mehrerer Software-Domänen in

Fahrzeugen ebnen.



Die während des Mitgliedstreffens in Seoul bekannt gegebene neue

"GENIVI Vehicle Domain Interaction Strategy" basiert hauptsächlich

auf einem wichtigen Markttrend, der SOC-Konsolidierung (system on a

chip oder Ein-Chip-System), durch welche die Notwendigkeit einer

Überbrückung der Fahrzeugsoftware-Domänen (wie z. B. Sicherheit,

Infotainment und Verbraucherlektronik) geschaffen wurde.

Domänenübergreifende Überbrückung ist unerlässlich, um zu

gewährleisten, dass die in einer Domäne generierten Informationen

oder Daten in einer anderen Domäne angezeigt und verwaltet werden

können.



"Die Interaktion von Fahrzeug-Domänen ist eine bekannte

Herausforderung, und GENIVI hat hiermit die einzigartige Chance eine

integrale Rolle bei der Definition der notwendigen

domänenübergreifenden Pfade zu spielen", sagte Peter Schönenberg,

Präsident der GENIVI Alliance. "Mit unseren starken Architektur- und

Spezialkenntnissen zur Schnittstellenstellenentwicklung und

Integration von Software aus unterschiedlichen Quellen wird die

GENIVI Gemeinschaft zusammen mit verbundenen Organisationen offene

Standardschnittstellen und Code entwickeln, um die notwendigen

Domäneninteraktionen zu erreichen."



Das wichtigste Ergebnis dieser Strategie ist eine Reihe von

Standardlösungen und Schnittstellen (APIs), die die notwendige

domänenübergreifende Interaktion ermöglichen. Wann immer möglich

werden Nachweise zum Konzeptcode offen bereitgestellt, um dem

GENIVI-Prozess der Codeerzeugung für alle definierten Schnittstellen



nachzukommen. GENIVI-Mitglieder und die gesamte Automobilindustrie

werden profitieren, indem sie die definierten Schnittstellen und

Lösungen für domänenübergreifende Funktionalität, Datenmanagement und

sonstige Anforderungen durchweg verwenden können. Das führt zu einer

effizienteren Entwicklung, besseren Tests und höherer Qualität, und

ultimativ zu mehr Auswahlmöglichkeiten für Käufer der Lösungen durch

Verwendung eines einheitlichen Standards.



Zudem werden GENIVI-Programme weiterhin die derzeitige Arbeit im

IVI-Bereich und dem vernetzten Fahrzeug mit neu eingeführten

Aktivitäten ergänzen, um die Technologien zu produzieren, die die

Domänen effektiv überbrücken können.



"GENIVI hält nach wie vor an seiner Mission der Lieferung von

offener IVI- und vernetzter Fahrzeugsoftware basierend auf Beiträgen

und finanzieller Unterstützung aller seiner Mitglieder fest", sagte

Steve Crumb, Executive Director der GENIVI Alliance. "Wir werden die

offene Zusammenarbeit mit Mitgliedern, Dritten und anderen wichtigen

Organisationen wie AUTOSAR, Google/Android, SOC und

Hypervisor-Anbietern weiter vorantreiben, um Anwendungsfälle,

Schnittstellendefinitionen, Modelle, Code, Dokumentationen und

Ausbildung von Anwendern zu liefern, die die Interaktion von

Fahrzeug-Domänen Wirklichkeit werden lässt."



Informationen zur GENIVI Alliance



Die GENIVI Alliance (http://www.genivi.org/) ist ein

gemeinnütziger Verband, der sich für die Bereitstellung von

Open-Source Infotainment in Fahrzeugen (IVI -

In-Vehicle-Infotainment) sowie vernetzter Fahrzeugsoftware einsetzt.

Der Verband stellt seinen Mitgliedern ein globales Entwicklernetzwerk

aus mehr als 140 Unternehmen zur Verfügung und verbindet Hauptakteure

der Fahrzeugsoftwareindustrie mit Weltklasse-Entwicklern in einem

kollaborativen Umfeld zur Lieferung von kostenloser

Open-Source-Middleware für Fahrzeuge. GENIVI ist in San Ramon in

Kalifornien ansässig.



Medienkontakt - GENIVI Alliance:

Craig Miner

GENIVI Alliance

+1.248.840.8368

cminer(at)quell.com



Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/569966/GeniviLogo_PressRelease.jpg



Original-Content von: GENIVI Alliance, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von GENIVI Alliance

Bereitgestellt von: otsDatum: 09.10.2017 - 20:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538482Anzahl Zeichen: 4588Kontakt-Informationen:Stadt: Neue Strategie überbrückt Software-Domänen im Fahrzeug San Ramon, Kalifornien Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.