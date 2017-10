Politik & Gesellschaft

Rheinische Post: Kommentar: Erdogan gegen alle

(ots) - Es gibt kein spezielles Problem zwischen

Deutschland und der Türkei, es gibt nur ein Problem, und sein Name

lautet Recep Tayyip Erdogan. Der türkische Präsident und seine

Getreuen sind felsenfest davon überzeugt, dass einige westliche

Regierungen aus politischen Gründen eine schützende Hand über die

Drahtzieher des vereitelten Putschs von 2016 halten. Um der

angeblichen Verschwörer habhaft zu werden, scheint jedes Mittel

recht. Unverhohlen nimmt die Türkei ausländische Staatsbürger als

Geiseln in Haft, um die Auslieferung der angeblichen Putschisten zu

erpressen. Erdogan ist in seiner politischen Paranoia drauf und dran,

alte Freundschaften und Bündnisse dauerhaft zu ruinieren. Seine

Konfrontationspolitik hat bereits zu einer merklichen Entfremdung vom

Westen geführt. Stattdessen wirft sich Erdogan Autokraten wie Putin

oder den iranischen Mullahs an den Hals, als hätte die Türkei in

solchen Partnerschaften etwas zu gewinnen. Viele Türken sehen ihr

Land heute von Feinden umzingelt. Aber zu wenige fragen sich, was das

wohl mit Erdogan zu tun hat.



