Rheinische Post: Kommentar: Der durchschaubare Plan der Autoindustrie

(ots) - Es klingt zunächst gut, was die Autoindustrie

da vorhat. In enger Zusammenarbeit mit den Städten wollen Hersteller

und Zulieferer ausloten, wie die Luftqualität besser werden kann. Als

wäre die Autoindustrie nach der Diesel-Betrugsaffäre noch zu später

Einsicht gelangt. Doch der Plan ist durchschaubar. Kaum eine Branche

hat in so kurzer Zeit ihr Image so gründlich ramponiert und ihre

Zukunft aufs Spiel gesetzt wie die deutsche Autoindustrie. In den USA

sind die Probleme noch nicht ausgestanden, in Deutschland könnte es

bald Diesel-Fahrverbote in den Städten geben und in Berlin nach dem

autofreundlichen CSU-Minister Alexander Dobrindt womöglich einen

grünen Verkehrsminister. Es mit ein wenig Green-Washing zu versuchen,

kann da aus Sicht der Autoindustrie nicht schaden. Solange die

Hersteller sich weigern, eine Hardware-Umrüstung für Diesel-Pkw

anzubieten, wird der Schadstoffausstoß hoch bleiben. Eine solche

Lösung aber wäre der wirksamste und zugleich der angezeigte Weg, um

die Luftqualität in den Städten zu verbessern. Für die Autoindustrie

ist es aber auch der Teuerste. Dann schon lieber Kooperationen mit

Städten in Aussicht stellen.



