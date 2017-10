Politik & Gesellschaft

Schwäbische Zeitung: Das Ende des Schaukampfs - Leitartikel zu CDU/CSU

(ots) - Ein jegliches hat seine Zeit, und alles

Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. So heißt es im Buch des

"Predigers" im Alten Testament. In diesem biblischen Sinne erklärt

auch Kanzlerin Angela Merkel, die Pfarrerstochter, warum die Union

sich jetzt und nicht schon vor eineinhalb Jahren auf eine Linie zur

Flüchtlings- und Migrationspolitik geeinigt hat.



Guido Wolf und Julia Klöckner werden dabei die Hände in den

Taschen zu Fäusten ballen. Ähnliche Vorschläge, wie sie nun von CDU

und CSU beschlossen wurden, verbreiteten die beiden damaligen

CDU-Spitzenkandidaten kurz vor den Landtagswahlen im März 2016 in

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Der Vorstoß fiel damals durch.

Er wurde als Angriff auf Merkel betrachtet und auf deren Bemühungen

um eine einheitliche EU-Linie zum Umgang mit Geflüchteten.



Ein Glück, dass der Schaukampf zwischen CDU und CSU um eine

Obergrenze nun beigelegt ist. Sie hat allzu oft den Blick auf das

Wesentliche versperrt. Was die Bürger umtreibt, ist nicht so sehr die

Frage, wie viele Menschen nach Deutschland kommen. Viel wichtiger war

im September 2015 und ist bis heute das berechtigte Bedürfnis der

Menschen nach Struktur und Ordnung. Wer kommt ins Land? Wer hat ein

Recht zu bleiben und wer muss wieder gehen? Hat der Staat die

Kontrolle? Und natürlich nun, im nächsten Schritt: Wie kann eine

Integration der vielen Tausend Menschen gelingen, die zunächst hier

bleiben werden? Es ist erfreulich, dass die Union endlich ein

gemeinsames Konzept hat. Viele dieser drängenden Fragen bleiben aber

weiter unbeantwortet.



Dass dieses Regelwerk in Gesetze und Verordnungen gegossen wird,

ist gleichwohl unwahrscheinlich. Schließlich haben auf dem Weg zu

einer Jamaika-Koalition auch FDP und Grüne ein Wörtchen mitzureden.

Dass sich Letztere klar für den Familiennachzug aussprechen und sich



bisher geweigert haben, die Maghreb-Staaten als sichere

Herkunftsländer zu erklären, wird ein Stolperstein während der

Sondierungen sein.







