(ots) - Wie man versuchen kann, sich selbst, seine Partei

und die Wähler mit Wortgirlanden zu übertölpeln, dafür bietet der

Kompromiss von CDU und CSU über ein "Regelwerk zur Migration" ein

hübsches Beispiel. "Wir wollen erreichen", heißt es da, dass pro Jahr

nicht mehr als 200 000 Asylbewerber und Flüchtlinge in Deutschland

aufgenommen werden, inklusive Familiennachzug, abzüglich Rückkehrer.

Netto also. Schon das Wort "erreichen" ist verdächtig. Es heißt

nicht: "Wir legen fest, dass . . ." Aus gutem Grund. Denn was

passiert, wenn der erste Flüchtling ankommt, der die Höchstzahl

überschreitet? Er hat weiterhin jedes Recht, Asyl zu beantragen, wenn

er politisch verfolgt ist oder sich auf die Flüchtlingskonvention zu

berufen, wenn er Kriegsflüchtling ist. All das wollen CDU und CSU

nicht antasten. Können sie auch gar nicht, denn weder würde irgendein

Koalitionspartner das mitmachen noch bekämen sie die Mehrheit für

diese Grundgesetzänderungen zusammen. Die ehrlichere Formulierung

wäre gewesen: "Wir wollen weiterhin mit vielen politischen Mitteln

versuchen, den Zustrom in etwa auf jenem Niveau zu halten, das es

2016 gab." Da kamen nämlich 280 000 Asylsuchende neu nach

Deutschland, was abzüglich der rund 80 000 Abgeschobenen und

freiwilligen Rückkehrer ziemlich exakt 200 000 sind. 2017 wird es

ähnlich sein. Die von Angela Merkel verfolgte Politik, die von

Türkei-Abkommen bis Abschiebungen aus einem regelrechten

Instrumentenkasten besteht, hat bereits Wirkung entfaltet. Die AfD

ist trotzdem gewählt worden, und das wird sich auch durch die neue

Formulierung nicht ändern. Wer etwas gegen Flüchtlinge hat, überhaupt

gegen Fremde, der findet in dieser Partei das Original, mit allem

Drum und Dran, bis hin zur kompletten Abschaffung des Asylrechts. Die

CSU ist da nur eine bemühte Kopie. Das einzige, was wirklich neu ist

an dem Beschluss vom Sonntag, ist die Absicht, den Bundestag zu



befassen, wenn es zu einer neuen massiven Flüchtlingskrise kommen

sollte. Anders als 2015, als Angela Merkel praktisch allein

entschied. Das kann nicht falsch sein, ändert aber in der Substanz

nicht viel. Und zweitens ist neu - Ironie der Geschichte -, dass die

Union nun bereit ist, ein Zuwanderungsgesetz zu erarbeiten. Jawohl,

Zuwanderung. Das Papier ist damit auch ein Lehrstück über

Gesichtswahrung in der Politik. Horst Seehofer, der sich mit seiner

Obergrenze völlig verrannt hat, kann zu Hause in Bayern sagen: Ich

habe mich durchgesetzt, es gibt eine Höchstzahl. Und Angela Merkel

kann sagen: Ich habe mich durchgesetzt, es gibt keine Obergrenze. Ein

Kindergarten. Immerhin können nach diesem Theater nun endlich die

Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen beginnen, um sich mit

Wichtigerem zu beschäftigen - der Bildung einer Regierung für

Deutschland.







