Lausitzer Rundschau: Woidkes letzte Chance



Zur Kreisgebietsreform in Brandenburg

(ots) - Für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke

(SPD) ist es vielleicht die letzte Chance. Wenn sich in dieser Woche

die Koalitionsfraktionen von SPD und Linken zu ihren Klausuren

treffen, kann er die Gelegenheit nutzen, um an der umstrittenen

Kreisreform noch etwas zu ändern. Dass das nötig ist, haben die

Anhörungen am Montag eindrücklich bewiesen: Kein einziger

Anzuhörender sagte im Innenausschuss: "Jawohl, diese Reform wird

funktionieren." Das Projekt trotzdem durchzuboxen, wäre eine

unglaubliche politische Dummheit - zumal es etwa mit einem Modell der

interkommunalen Zusammenarbeit praktikable Alternativen gäbe. Doch

ist der Brandenburger Regierungskoalition so viel Weisheit wirklich

zuzutrauen? Leider werden am Ende wohl Andere über die Reform

entscheiden: Die Wähler bei einer Volksabstimmung oder auch der

nächsten Landtagswahl - und die Richter des

Landesverfassungsgerichts, denen der rot-rote Murx mit hoher

Wahrscheinlichkeit zeitnah vorliegen wird.







