Schwäbische Zeitung: Warum erst jetzt? - Kommentar zu Tattoos im Polizeidienst

(ots) - Im Jahr 2017 kommt diese Entscheidung reichlich

spät. Polizisten haben dasselbe Recht auf Körperkunst, wie andere

Arbeitnehmer, auch wenn sie für den Staat arbeiten. Solange nicht

beleidigende Schriftzüge oder rechtswidrige Symbole wie Hakenkreuze

die Fingerknöchel zukünftiger Beamten zieren, sollte ihre Leistung

und keine Äußerlichkeiten über eine Anstellung entscheiden.



Die Tage, in denen Tattoos skandalös und rebellisch waren, sind

lange vorbei. Das gilt sowieso für Körperstellen, die für

Tätowierungen mit am beliebtesten sind: Arme und Handgelenke. Dass

allerdings Gesichtstattoos weiterhin verboten sind, ist richtig. Das

ist in unserer Gesellschaft unüblich und würde viele Menschen

irritieren.







