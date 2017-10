Finanzwesen / Börse & Aktien

Niedrigzinsphase kostet Sparer Milliarden. Aktiendepot die bessere Wahl

ID: 1538495

(firmenpresse) - Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) kostet die deutschen Sparer laut einem Zeitungsbericht 436 Milliarden Euro. Zu diesem Ergebnis komme die DZ Bank in einer aktuellen Rechnung, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

Die Alternativen sind rar gesät und selbst die sichere Kapitallebensversicherung verliert Ihren soliden Ruf zunehmend. Aktuell erhalten täglich viele Sparer von Ihrer Versicherung Post und stellen fest, die Überschüsse sind deutlich gesenkt worden, die Renten werden teilweise gekürzt. So haben sich viele das nicht vorgestellt. Die Generali und die Ergo möchten Ihre Lebensversicherungssparte komplett verkaufen, und 2018 soll es bereits laut aktuellen Medienberichten umgesetzt werden.

Welche Alternativen gibt es und wie geht man vor?

Nun, eine seit vielen Jahrzehnten sinnvolle Anlage, ist die Aktienanlage. Leider nutzen viel zu wenige Deutsche diese Chancen und wissen nicht, wie Sie richtig investieren sollen.

Hierzu gibt es gute Alternativen, die Ihnen ein Experten geführtes Depot an die Hand geben.

Hier werden nur Top Aktien von Top Unternehmen eingekauft und zudem eine schöne Dividende kassiert. Sehen Sie sich einfach mal auf unserer Homepage um, es lohnt sich.







An der Börse, ist Wissen und Erfahrung genau so wichtig, wie in allen anderen Berufen. Jeder von uns hat über 15 Jahre Erfahrungen an der Börse gesammelt und jeder von uns hat festgestellt, dass viele sich überhaupt nicht mit den Chancen der Börse beschäftigen.

Wir haben uns deshalb 2012 zum Ziel gesetzt, unser Wissen und unsere Erfahrungen anhand eines Börsenbriefes weiter zu geben.

Nach über 5 Jahren stellen wir fest, dass es uns sehr viel Freude bereitet, das Feedback der Leser zu erhalten.

Jeder Leser soll durch unsere Informationen die Chancen der Börse aufgezeigt bekommen und vor allem umsetzen.

Es geht also nicht um uns, es geht um Sie! Wir möchten Sie mit unserem Konzept überzeugen und haben uns auch deshalb entschlossen, den Börsenbrief für diesen günstigen Preis anzubieten.

Freuen Sie sich auf unsere Ideen, die es ermöglichen, Ihnen in jeder Marktphase Strategien zu zeigen, um auch Gewinne zu erzielen.

Treffen Sie eine clevere Entscheidung und nutzen unser Wissen für Ihren Vermögensaufbau!

Weitere Pressemitteilungen von Börsen und Mediaservice

Bereitgestellt von: AktienfanDatum: 09.10.2017 - 22:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538495Anzahl Zeichen: 1406Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: S.SchulzStadt: 16775 Löwenberger Land Telefon: 033094/969808Meldungsart: UnternehmensinformationVersandart: VeröffentlichungFreigabedatum: 09.10.2017Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.