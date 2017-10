Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Wirtschaftsnobelpreisverleihung

(ots) - Wer kennt ihn nicht, den Homo Oeconomicus, der

mit vielen Grafiken und Tabellen glaubhaft machen will, dass sich die

Nachfrage, der Börsenkurs und die ganze Konjunktur nur so und nicht

anders entwickeln können? Dabei stellte schon Ludwig Erhard fest: 50

Prozent der Wirtschaft sind Psychologie. Ohne Erhards Zutrauen in die

Verbraucher würden wir noch planwirtschaftlich geführt und warteten

wohl weiter auf das Wirtschaftswunder. Sicher: Wenn alle Menschen nur

vernünftig wären, gäbe es keine Raucher, Trinker oder Junkies. Es

gäbe viel weniger Verkehrsunfälle. Der Energieverbrauch wäre viel

niedriger, das Klima stabiler. Aber andererseits: Wer würde sich noch

ein Haustier halten oder mehr Geld als notwendig für eine Bluse

ausgeben? Das Leben wäre grau. Danke, Prof. Thaler, dass Sie diese

allgemeine Erkenntnis wissenschaftlich untermauert haben!







