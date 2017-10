Wirtschaft (allg.)

(ots) - Ökonomische Akteure sind Menschen, und die

ökonomischen Modelle müssen das berücksichtigen, lautete Richard

Thalers ebenso schlichte wie entlarvende Antwort. Denn in der Tat

dominiert in den Wirtschaftswissenschaften seit je das Bild des

völlig rational handelnden Menschen, das mit der Realität nichts zu

tun hat. Aufgrund seiner Eindimensionalität passt es aber prächtig in

die mathematischen Modelle, die in der Zunft nach wie vor hoch

geschätzt sind. 2016 haben Oliver Hart und Bengt Holmström den

Nobelpreis für Arbeiten darüber erhalten, wie Verträge zwischen

Partnern gestaltet und wie sie so abgefasst werden können, dass

Interessenkonflikte ausbleiben. Auf sie folgt nun Richard Thaler. Das

sind Vorbilder, an denen sich die Wissenschaft stärker orientieren

muss, will sie nicht weiter ins Abseits geraten.







