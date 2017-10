Politik & Gesellschaft

Rheinische Post: Scharfe Kritik von Trittin an Flüchtlingsbeschluss der Union

(ots) - Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat der Union

wegen ihres Neins zum Familiennachzug für Flüchtlinge vorgeworfen,

christliche Werte zu verleugnen. "In der Sache hat sich die CSU

durchgesetzt. Sie will dauerhaft den Familiennachzug unterbinden. Das

ist eine Verleugnung urchristlicher Werte", sagte Trittin der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). "Das

läuft allen Integrationsbemühungen entgegen", kritisierte Trittin.

Die von der Union geplanten sogenannten Entscheidungs- und

Rückführungszentren seien zudem "nichts anderes als die

Abschiebezentren", so der frühere Umweltminister. "Wie will man diese

mit Grünen und der FDP umzusetzen?", fragte Trittin. Auch die

Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsländer lehnten die Grünen

"mit sehr guten Gründen" ab. "Sie läuft auf ein Aushebeln

grundlegender menschenrechtlicher Standards hinaus."



