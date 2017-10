Flüchtlinge in Griechenland: Psychosozialer Notstand auf den griechischen Inseln

Ärzte ohne Grenzen fordert sofortige Umsiedlung auf das Festland

ID: 1538511

(ots) -



Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen wirft Griechenland und

der EU vor, für einen psychosozialen Notstand unter Asylsuchenden auf

den griechischen Inseln mitverantwortlich zu sein. Die Teams der

Organisation auf Lesbos und Samos behandeln immer häufiger Patienten,

die Selbstmordversuche oder Selbstverletzungen unternommen oder

psychotische Episoden durchlebt haben. Ein heute veröffentlichter

Bericht zeigt, dass Gewalt, Vernachlässigung und die schlechten

Lebensbedingungen den dramatisch schlechten seelischen

Gesundheitszustand vieler Patienten maßgeblich verursachen. Ärzte

ohne Grenzen fordert Griechenland und die EU auf, alle Asylsuchenden

sofort auf das griechische Festland umzusiedeln, wo sie angemessen

untergebracht werden können und besseren Zugang zu nötiger

Gesundheitsversorgung haben.



"Diese Menschen haben Bombardements, extreme Gewalt und

traumatische Erfahrungen in ihren Heimatländern und auf der Flucht

nach Europa erlebt", sagt Jayne Grimes, die das psychosoziale

Programm von Ärzte ohne Grenzen auf Samos leitet. "Doch es sind die

Lebensumstände auf den griechischen Inseln, die sie in Verzweiflung,

Hoffnungslosigkeit und selbstverletzendes Verhalten treiben. Es ist

eine Schande. Jeden Tag behandeln unsere Teams Patienten, die ihnen

sagen, dass sie lieber in ihren Heimatländern gestorben wären als

hier gefangen zu sein."



Während des Sommers kamen pro Woche sechs bis sieben neue

Patienten nach Selbstmordversuchen, Vorfällen von Selbstverletzung

oder psychotischen Episoden mit akutem Behandlungsbedarf in die

Klinik von Ärzte ohne Grenzen auf Lesbos. Im Vergleich zu den

vorangegangenen drei Monaten stieg die Zahl der Patienten in dieser



Klinik um 50 Prozent.



Die psychische Belastung vieler Patienten wurde durch

Gewalterfahrungen verschlimmert, die sie auf dem Fluchtweg oder in

Griechenland erlebt haben. Eine systematische Befragung von

Geflüchteten durch Ärzte ohne Grenzen und die Forschungseinrichtung

"Epicentre" zu Beginn des Jahres auf Samos zeigt: Fast die Hälfte der

Befragten hat in der Türkei Gewalt erfahren, und fast ein Viertel hat

seit der Ankunft in Griechenland Gewalt erlebt. Personen, die nach

dem EU-Türkei-Abkommen im März 2016 Samos erreichten, wurden häufiger

zum Opfer von Gewalt in der Türkei und in Griechenland als

diejenigen, die zuvor ankamen. Zwischen 50 und 70 Prozent der

Gewaltvorfälle wurden laut den Berichten von staatlichen Autoritäten

verübt.



"Die Menschen auf das Festland zu bringen, ist ein humanitärer

Imperativ", sagt Louise Roland-Gosselin von Ärzte ohne Grenzen in

Griechenland. "Die EU-Staaten und die griechischen Behörden sind für

dieses Leid direkt verantwortlich. Die extreme Verletzlichkeit der

Menschen und das komplette Versagen aller Ankunftssysteme auf den

Inseln lassen keine andere Maßnahme zu." Die psychosoziale Versorgung

der Asylsuchenden, einschließlich psychiatrischer Behandlung, muss

dringend ausgeweitet werden.



Ärzte ohne Grenzen arbeitet seit Juli 2015 auf Lesbos. Im Oktober

2016 eröffnete das Team in der Inselhauptstadt Mytilini eine Klinik

für Asylsuchende, darunter Patienten aus dem früheren EU-Hotspot

Moria und dem Lager Kara Tepe. Die Klinik bot primäre

Gesundheitsversorgung, gynäkologische und Mutter-Kind-Untersuchungen,

psychische Behandlung und die Behandlung von chronischen Krankheiten

an. Mittlerweile konzentriert sich das Team auf Überlebende von

Folter, sexueller Gewalt und Patienten mit schweren psychischen

Störungen und leistet ihnen medizinische wie psychologische Hilfe.

Zwischen Januar und August 2017 hielt das Team von Ärzte ohne Grenzen

auf Lesbos 2.100 allgemeinmedizinische Sprechstunden, 1.060

gynäkologische und Mutter-Kind-Untersuchungen und 1.270

klinisch-psychologische Beratungen ab.



Auf Samos betreibt Ärzte ohne Grenzen in Vathy eine temporäre

Unterkunft für verletzliche Menschen, in der bis zu 80 Personen

untergebracht werden können. Von Januar bis August 2017 hat das Team

auf Samos 460 klinisch-psychologische Beratungen angeboten.







