Haus & Garten

SAFETECH GmbH rüstet auf:

ID: 1538519

(firmenpresse) - Als Fachfirma in den Bereichen Arbeitsschutz und Absturzsicherung ist die SAFETECH GmbH kontinuierlich bemüht die eigenen hohen Standards weiter zu verwirklichen, neue Produkte in das eigene Portfolio zu integrieren und dem Drang nach individuell perfekt maßgeschneiderten Lösungen umfassend gerecht zu werden. Aus diesem Grund liegt es nah, erfolgreiche Partnerschaften mit anderen Spezialisten anzustreben. Durch die neuerliche Kooperation mit der ST Quadrat Fall Protection S.A. ist genau das geschehen. Profiteure dieser Kooperationen sind nationale und internationale Kunden der SAFETECH GmbH.



Zertifizierungen geben Kunden weitere Sicherheit



Das Zertifikat hatte die SAFETECH GmbH bereits am 27.6.2017 erhalten. Es umfasst die von der ST Quadrat Fall Protection S.A. eingesetzten Produkte, welche nahtlos in das bereits bestehende Portfolio der SAFETECH GmbH integriert werden. Das Ergebnis sind weitere Absturzsicherungssysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ). Alle in der Kooperation enthaltenen Absturzsicherungssysteme werden projektbezogen, maßgefertigt und individuell eingesetzt. Die SAFETECH GmbH richtet diese auf die Bedürfnisse des Kunden und der Baustelle aus. Das Motto "Wir machen keine Kompromisse, wir realisieren Sicherheit" bestimmt folglich auch diese Kooperation von der Planung bis zur Umsetzung.



Die ST Quadrat Fall Protection S.A. gilt als zuverlässiger Hersteller der patentierten LUX-top Absturzsicherung. Bereits seit mehr als 20 Jahren ist sie in der Branche tätig und unterhält im Zuge dessen anspruchsvolle sowie einzigartige Lösungen, welche stellvertretend für Innovation und neue, besonders hohe Maßstäbe mit Hinblick auf die Sicherheit in Höhen stehen. Der dadurch zusätzlich erzielte Arbeitsschutz für eingesetzte Fachkräfte greift konkret bei allen Arbeiten in Höhen, wie das beispielsweise bei Gebäudefassaden oder auf Dächern der Fall ist. Somit liegt die Kooperation zwischen der ST Quadrat Fall Protection S.A. und der SAFETECH GmbH nahe. Beide Unternehmen haben sich in der Vergangenheit und aktuell als absolute Spezialisten auf ihrem jeweiligen Gebiet hervorgetan.





Durch die Zertifizierung und die damit verbundenen Produkte können Ingenieure und Planer der SAFETECH GmbH fortan noch höhere Standards in puncto Arbeitsschutz setzen. Dieser Umstand wirkt zum konkreten Vorteil von Bauherren und Gebäudebetreiber. Natürlich profitieren Kunden der SAFETECH GmbH auch weiterhin vom Service, Fachwissen und der Erfahrung der SAFETECH GmbH.



Über die SAFETECH GmbH: Den Spezialist für Absturzsicherung



SAFETECH hat sich als Marke und Unternehmen auf individuelle, maßgeschneiderte und projektbezogene Lösungen rund um Absturzsicherungssysteme spezialisiert. Das Unternehmen mit Sitz im deutschen Fürstenfeldbruck ist sowohl für nationale als auch internationale Kunden tätig und setzt sich aus einem erfahrenen Team von CAD Planern, Entwicklern sowie Ingenieuren zusammen. Die eingesetzten Systeme halten mehr als nur nach der DIN EN 795 stand und bieten bei Arbeiten in der Höhe daher ein bestmögliches Maß an Sicherheit.



Unter anderem übernehmen die Spezialisten der SAFETECH GmbH die Planung sowie Montage der eingesetzten Systeme. Konsequent werden dabei die vorgeschriebenen DIN-Normen und Zulassungen eingehalten und sogar übertroffen. Leistungen rund um die Prüfung und Wartung werden ebenfalls übernommen. Weiterhin betreibt die SAFETECH GmbH einen eigenen Onlineshop, welcher sich der persönlichen Schutzausrüstung widmet. Kunden aus Fürstenfeldbruck oder der unmittelbaren Umgebung können diese sogar im eigenen Ladengeschäft begutachten und sich vor Ort beraten lassen.



SAFETECH bietet Ihnen projektbezogene, maßgefertigte und individuelle Komplettlösungen für Sicherungssysteme. Wir planen permanente Absturzsicherungen, entwickelt von einem Team aus Sicherheitsingenieuren, CAD Planern und Entwicklern.



Sittenbach Str. 17e, 85235 Odelzhausen





Weitere Pressemitteilungen von SAFETECH GmbH

Bereitgestellt von: ConnektarDatum: 10.10.2017 - 07:40 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538519Anzahl Zeichen: 3993Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Andreas KraftStadt: Fürstenfeldbruck Telefon: 08134 / 55 78 777Meldungsart:Anmerkungen:Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.