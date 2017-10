erdfisch begrüßt Weltmädchentag

(firmenpresse) - Heidelberg, 10. Oktober 2017 - Der Heidelberger Drupal-Experte erdfisch begrüßt den von den Vereinten Nationen ins Leben gerufenen Weltmädchentag, der die Rechte der Mädchen stärkt und auf die weltweit vorhandene Benachteiligung von Mädchen hinweist. Noch immer studieren deutlich mehr Männer als Frauen MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). So sind aktuell nur 20% der Informatikstudenten weiblich. Dabei waren es Frauen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Programmieren begannen. So wurde z.B. der erste elektronische Universalrechner der US-Armee durch Programmiererinnen entwickelt. Geschlechtsspezifische Erziehung, ein traditionelles Rollenmuster, fehlende weibliche Vorbilder oder auch das "Nerd"-Image könnten mögliche Gründe sein, warum der Mädchenanteil in der Informatik stetig zurückgeht.







erdfisch möchte dem entgegentreten. Eine besondere Möglichkeit, die Neugierde von Mädchen zu wecken und Vorurteile abzubauen, ist der jährlich stattfindende Mädchen-Zukunftstag "Girls'Day". Hier können und sollen Mädchen ab der fünften Klasse in die von Männern dominierten Berufsfelder hineinschnuppern und sich von technisch-naturwissenschaftlichen Bereichen begeistern lassen. erdfisch nahm in diesem Jahr bereits zum dritten Mal am "Girls'Day" teil. Jedes Jahr wächst die Begeisterung über die engagierten, selbstbewussten und technikaffinen Mädchen. Dass die Annahme, dass sich Mädchen weniger für Computer und Technik interessieren, nicht zutreffend ist, wird hier besonders deutlich. Nach dem Aktionstag bleibt erdfisch mit den Mädchen in Kontakt, verfolgt die weitere schulische Ausbildung und versucht durch Praktika die Mädchen zu ermutigen, ihre technische Grundkompetenz weiter zu verfolgen.







Eine junge Frau, die bereits den Einstieg in die informationstechnische Karriere begonnen hat, ist die erdfisch-Auszubildende Janet Lehmann. Seit 2015 absolviert sie ein Duales Hochschulstudium Wirtschaft mit dem Schwerpunkt Onlinemedien. In ihrem Studien-Jahrgang gehört sie zu der Minderheit der Mädchen, die sich durch technisches Know-how dem Programmieren verschrieben hat. erdfisch wird auch künftig durch Aktionen wie den "Girls'Day" junge Frauen ermutigen, aus der stereotypen Geschlechterrolle auszubrechen und eine Akzeptanz für technische Berufe zu schaffen.

erdfisch ist einer der führenden Drupal Experten im deutschsprachigen Raum und Organisator der ersten Drupal Business & Community Days in Deutschland. erdfisch konzipiert und realisiert Web-Projekte für Unternehmen und Organisationen und optimiert damit interne Prozesse und die Präsenz im Internet. Ihre Leistungsfähigkeit hat erdfisch in vielen Projekten erfolgreich unter Beweis gestellt.

