Bildung & Beruf

Neuer Lehrgang am SKZ in Peine: Grundlagen der Duroplastverarbeitung, 14. und 15. November 2017

ID: 1538525

(PresseBox) - Technische Herausforderungen, wie Energieeffizienz, Elektromobilität, erneuerbare Energien etc. stellen auch an die Kunststoffbranche neue Anforderungen. Vor diesem Hintergrund rücken lange eher als Nischenmarkt betrachtete Duroplaste immer mehr in den Fokus. Steigende Anforderungen zur Gewichtsreduktion im Rahmen der CO2- Diskussion im Automobilbereich führen zum vermehrten Einsatz von Duroplasten als Ersatz für thermoplastische Werkstoffe und Metalle. Duroplaste für Leichtbauanwendungen können sich immer mehr am Markt positionieren.



In einem neu konzipiertem zweitägigen Praxislehrgang, der am 14.11.2017 am SKZ Kunststoffzentrum Peine erstmals startet, werden die Grundlagen und Besonderheiten der Duroplastverarbeitung sowie die konkreten Anwendungsbereiche erläutert. Die Teilnehmer erfahren, wie sie Verfahren auswählen und erklärt die Unterschiede der Prozessführung im Vergleich zur Thermoplastverarbeitung. Zielgruppe sind Mitarbeiter aus den Bereichen Entwicklung und Fertigung sowie interessierte Personen aus dem Bereich Einkauf und Werkzeugkonstruktion.





Weitere Pressemitteilungen von SKZ - KFE gGmbH

Bereitgestellt von: PresseBoxDatum: 10.10.2017 - 08:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538525Anzahl Zeichen: 1152Kontakt-Informationen:Stadt: Würzburg Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.