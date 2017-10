Forschung und Entwicklung

Triaxiale Miniatur-Beschleunigungssensoren mit TEDS

ID: 1538526

(PresseBox) - Die triaxial messenden ICP®-Beschleunigungssensoren der Serie 356A4x von PCB Piezotronics bieten standardmäßig TEDS ? Transducer Electronic Data Sheet ? und sind mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten für die Messbereiche 50, 100 und 500 g erhältlich. Dabei besitzen die hermetisch dichten Titangehäuse eine Kantenlänge von knapp 10 mm bei einem Gewicht von nur etwa 4 Gramm. Hervorzuheben ist der gut handhabbare 4-Pin-Stecker in der Größe ¼-28 Zoll, der die Verwendung von triaxialen Standardmesskabeln erlaubt.



Weitere Informationen unter www.synotech.de/PCB-356A43



Die PCB Synotech GmbH ist die deutsche Vertriebstochter des US-amerikanischen Sensorherstellers PCB Piezotronics, Inc. und seit 25 Jahren am Markt tätig. Neben der breiten Produktpalette von PCB vertreibt PCB Synotech hochwertige Sensorik und Messtechnik der Hersteller IMI Sensors, The Modal Shop, Larson Davis, Setra Systems, Onset und Kemo.



Seit Juli 2016 gehört die PCB Piezotronics, Inc. zur MTS Systems Corporation (Eden Prairie, USA). Durch diese Verbindung entsteht ein noch stärkeres Team für Hochleistungsprüftechnik und Sensorik.





Die PCB Synotech GmbH ist die deutsche Vertriebstochter des US-amerikanischen Sensorherstellers PCB Piezotronics, Inc. und seit 25 Jahren am Markt tätig. Neben der breiten Produktpalette von PCB vertreibt PCB Synotech hochwertige Sensorik und Messtechnik der Hersteller IMI Sensors, The Modal Shop, Larson Davis, Setra Systems, Onset und Kemo.Seit Juli 2016 gehört die PCB Piezotronics, Inc. zur MTS Systems Corporation (Eden Prairie, USA). Durch diese Verbindung entsteht ein noch stärkeres Team für Hochleistungsprüftechnik und Sensorik.

Weitere Pressemitteilungen von PCB Synotech GmbH

Bereitgestellt von: PresseBoxDatum: 10.10.2017 - 07:30 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538526Anzahl Zeichen: 1239Kontakt-Informationen:Stadt: Hückelhoven Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.