Finanzwesen

Vorsorge ist wichtig

ID: 1538527

(PresseBox) - Wer Angst vor Nordkorea hat oder wen die Aussicht auf weitere schreckliche Hurrikans plagen, der kann sich in den USA mit einem Notfall-Essens-Paket eindecken - und auch mit Gold.



Das "Nutristore 1 Year Emergency Food Kit", damit Essen für ein Jahr und eine Person, kann für 1000 US-Dollar bestellt werden. Die Lebensmittel sollen bis zu 25 Jahre haltbar sein. Die Dosen, gefüllt mit Weizen, Reis, Milch, Obst, Gemüse und Fleisch, sowie Salz und Zucker bieten 620 Portionen Essen.



Bleibt nur zu hoffen, dass wer sich damit eindeckt, es hoffentlich nie braucht. Das Vorsorgen, wenn es um den Werterhalt des Vermögens geht, funktioniert dagegen mit Gold. Denn das Edelmetall hat sich in langer Zeit als probates Mittel des Werterhaltes gezeigt. Für den Drang zur Absicherung gibt es ja auch tatsächlich gute Gründe. So schwelt der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA weiter. Der aktuelle Konflikt zwischen Spanien und Katalonien stützt zudem derzeit den Goldpreis.



Neben physischem Gold sind auch Aktien von Goldgesellschaften eine gute Beimischung im Depot. Ein Vergleich: Heute liegt der Goldpreis bei rund 1.276 US-Dollar, vor zehn Jahren mussten nur knapp 790 US-Dollar berappt werden für eine Unze Feingold. Doch da derzeit ein festerer US-Dollar den Goldpreis belastet, scheint es nochmals eine Kaufgelegenheit zu geben.



Wer also die Gunst der Stunde nutzen möchte, kann sich ja mal bei Goldunternehmen wie beispielsweise Corvus Gold oder Cardinal Resources umsehen. In Nevada besitzt Corvus Gold - http://www.commodity-tv.net/... - das North Bullfrog-Projekt zu 100 Prozent. Gold wurde dort bereits 1904 entdeckt. Rund 112.000 Unzen Gold und 869.000 Unzen Silber wurden bis 1921 produziert. Corvus Gold schätzt, dass auf dem 75 Quadratakilometer großem Gelände durchschnittlich 2,55 Gramm Gold und 19,7 Gramm Silber pro Tonne Gestein gefördert werden können.



Cardinal Resources - http://rohstoff-tv.net/... - konzentriert sich auf die Goldsuche in Westafrika. Das Namdini-Projekt liegt in Ghana, das bergbautechnisch, klimatisch - wegen der kurzen Regenzeit - und im Infrastrukturbereich einiges zu bieten hat. Bislang konnten bis zu 137 Gramm Gold pro Tonne Gestein erbohrt werden und dies nur 168 Meter unter der Oberfläche. Rund vier Millionen Unzen Gold-Ressourcen sollen dort im Boden warten.





Dieser Bericht wurde von unserer Kollegin Ingrid Heinritzi verfasst, den wir nur als zusätzliche Information zur Verfügung stellen.



Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.



Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.



Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung.





Weitere Pressemitteilungen von Swiss Resource Capital AG

Bereitgestellt von: PresseBoxDatum: 10.10.2017 - 05:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538527Anzahl Zeichen: 6846Kontakt-Informationen:Stadt: Herisau Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.